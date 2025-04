Infantino hofft auf "nächsten Schritt"

IMAGO/Predrag Milosavljevic/SID/IMAGO/Predrag Milosavljevic

Gianni Infantino (l.) und Aleksander Ceferin (r.)

FIFA-Präsident Gianni Infantino und UEFA-Boss Aleksander Ceferin haben bei einem möglichen Kriegsende eine rasche Rückkehr russischer Fußballmannschaften in Aussicht gestellt.

"Es laufen Gespräche für Frieden in der Ukraine", sagte Infantino: "Ich hoffe, dass wir bald zum nächsten Schritt gehen und Russland zurück auf die Fußball-Landkarte bringen können. Denn das würde heißen, dass alles überwunden ist." Man könne den Fußball nutzen, "um Menschen und Länder zusammenzubringen".

Er habe in jüngerer Vergangenheit bereits "oft" über die Wiedereingliederung russischer Teams gesprochen, sagte Ceferin auf dem UEFA-Kongress in Belgrad zu den Journalisten: "Ich wiederhole es immer wieder. Auch wenn ich es wiederhole, habt ihr eure Zweifel. Wenn der Krieg aufhört, werden sie wieder zugelassen."

Er gehe davon aus, dass im Fall der Fälle "zusammen" mit dem Weltverband FIFA eine Entscheidung über die Rückkehr russischer Teams auf die internationale Bühne getroffen werde.

DFB-Boss hält nichts von Russland-Rückkehr

Im UEFA-Dunstkreis waren jüngst vermehrt Stimmen zu vernehmen, die trotz des andauernden Angriffskrieges gegen die Ukraine auf eine Rückkehr der Russen drängen. Unter anderem Bernd Neuendorf hält davon zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts. Er hoffe aber "wie alle anderen, dass man in absehbarer Zeit in Friedensverhandlungen eintreten kann und sich die Situation grundlegend ändert", sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB): "Dann ist sicherlich auch eine Möglichkeit da, über die Aufhebung von Sanktionen zu sprechen."

Doch "solange das nicht der Fall ist", sehe er für eine Rückkehr "keine Möglichkeit", so Neuendorf. Auch Infantino hatte Anfang März betont, dass Frieden in der Ukraine für Russland die Tür in den Weltfußball wieder öffnen könnte. "Wir freuen uns auf den Moment, an dem alle Länder der Welt wieder Fußball spielen können", hatte der FIFA-Boss damals gesagt: "Wenn der Fußball eine kleine Rolle spielen kann, sobald Frieden herrscht, dann werden wir natürlich unsere Rolle spielen."