HSV ballert nur aufm Trainingsplatz in Malle

IMAGO/Fernando Soares/SID

Polzin und der HSV absolvierten ein Mini-Trainingslager

Trainingslager auf Mallorca ja - aber Einstimmung auf den Saisonendspurt am Ballermann? Nein. Bei ihrem Kurztrip zur Vorbereitung auf die heiße Phase in der 2. Fußball-Bundesliga gab es für Trainer Merlin Polzin und seine Spieler vom Hamburger SV keinen Ausflug in die Party-Gegend der Baleareninsel.

"Gut, dass du die vorweg nimmst, sonst hätten sie deine Kollegen wahrscheinlich gestellt", kommentierte der HSV-Coach die Frage eines Jungen auf der Kinder-PK am Donnerstag und schmunzelte.

"Nein, waren wir natürlich nicht", ergänzte Polzin: "Wir haben sehr intensiv mit der Mannschaft gearbeitet und versucht, uns den Feinschliff zu holen."

Natürlich habe das Team am Abend freigehabt, "aber dann ging es nicht Richtung angesprochenen Ort". Stattdessen habe man gemeinsam das nächste Training vorbereitet und gegessen - "aber das fand dann woanders statt".

Von Sonntag bis Mittwochnachmittag hatte der HSV auf der Anlage des spanischen Klubs RCD Mallorca trainiert, am Samstag (13.00 Uhr/Sky) geht es für den Tabellenzweiten beim 1. FC Nürnberg weiter. Wenn er an die Begegnung mit FCN-Trainer Miroslav Klose denke, werde er "fast schon ehrfürchtig", sagte Polzin: "Wie viele besondere Momente er uns und mir als Fan gegeben hat, ist schon etwas ganz Besonderes. Ich freue mich sehr, ihn am Samstag kennenzulernen."

HSV will endlich zurück in die Bundesliga

Mit einem Erfolg würde der HSV dem lang ersehnten Aufstieg näherkommen, einen Punkt beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter 1. FC Köln, drei Zähler der Vorsprung auf den Tabellendritten 1. FC Kaiserslautern. Von den Kindern auf den Ort einer möglichen Aufstiegsfeier angesprochen, musste Polzin passen. "Da muss ich erst mal den Chef fragen, ich versuche, mich auf das Fußballerische zu konzentrieren", erklärte er und lachte: "Mir ist das ehrlicherweise ganz egal, wenn es mal stattfindet, wo das Ganze stattfindet. Wir freuen uns auf den Tag, wenn wir dem HSV dieses Ereignis geben können. Dann ist mir auch völlig egal, wo das ist, Hauptsache wir feiern alle zusammen."