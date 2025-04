Arsenal-Schock! Saisonaus für Gabriel

AFP/SID/Glyn KIRK

Gabriel wurde gegen Fulham früh ausgewechselt

Der englische Fußball-Spitzenklub FC Arsenal muss den Rest der Saison auf Innenverteidiger Gabriel verzichten.

Wie die Londoner am Donnerstag mitteilten, hat sich der 27-jährige Brasilianer beim 2:1-Sieg am Dienstag gegen den FC Fulham eine Verletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen und muss operiert werden.

Gabriel, der seit 2020 bei den Gunners spielt, kam in dieser Saison auf 42 Pflichtspieleinsätze.

Auch dank des brasilianischen Nationalspielers stellt der Tabellenzweite der Premier League derzeit die beste Abwehr der Liga, hat in 30 Spielen nur 25 Gegentore kassiert.

Die Verletzung trifft die Londoner ausgerechnet kurz vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Titelverteidiger Real Madrid. Das Hinspiel steigt am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in London, das Rückspiel eine Woche später in der spanischen Hauptstadt.