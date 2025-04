BVB verbrüdert sich mit dem Schwarz-Gelb der NFL

IMAGO/Maximilian Koch

Pittsburgh Miles Killebrew (M.) war im März schon beim BVB zu Gast

In den Farben und der industriellen Geschichte vereint, haben Bundesligist Borussia Dortmund und NFL-Klub Pittsburgh Steelers eine Fuß- und Football-Partnerschaft ins Leben gerufen. Der BVB will damit vor allem sein Amerika-Geschäft ausbauen.

Im Rahmen ihrer Kooperation wollen der BVB, der seit Anfang 2024 ein Büro in New York unterhält, und die Steelers "ihre Aktivitäten in den Märkten des jeweils anderen durch Aktionen, Inhalte und Initiativen zur Fanbindung vorantreiben", heißt es in einer Mitteilung.

"Meine Erfahrung in Dortmund hat mich begeistert", sagte Pittsburgh-Profi Miles Killebrew, der jüngst einer Steelers-Delegation angehörte, die in Dortmund vorbeischaute und das Heimspiel des Bundesligisten gegen den FC Augsburg verfolgte.

"Von der ersten Minute an, als wir am Signal Iduna Park ankamen, war mir klar, wie besonders der BVB ist. Die Gelbe Wand, die Atmosphäre und die Fans - es war ein unvergesslicher Tag und ich freue mich darauf, eines Tages zurückzukommen", schwärmte Killebrew vom Westfalenstadion.

Die Dortmunder ihrerseits hatten den Steelers im Dezember 2024 im Acrisure Stadium einen Besuch abgestattet. Wie der BVB treten auch die Steelers in den Farben Schwarz und Gelb an.

"Borussia Dortmund und die Pittsburgh Steelers teilen mehr als nur die Farben – wir teilen das Engagement, Sport und Kultur durch die Kraft unserer Marken zusammenzubringen", sagte Marc Lingenhoff, Geschäftsführer von BVB Americas.

Parallelen zwischen Dortmund und Pittsburgh

Der BVB - achtmaliger deutscher Meister - und der sechsmalige Super-Bowl-Sieger der NFL haben nicht nur die Vereinsfarben gemeinsam, sondern auch eine industrielle Vergangenheit ihrer Städte.

Pittsburgh war seit dem 19. Jahrhundert für lange Zeit der wichtigste Standort der Stahlindustrie in den USA, die Wirtschaftsgeschichte der Stadt weist daher Parallelen zur Ruhrgebietsmetropole Dortmund auf.