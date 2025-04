Bayern-Quartett soll bleiben - Goretzka legt sich fest

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Leroy Sané und Leon Goretzka (r.) stehen wohl auch 2025/26 im Kader des FC Bayern

Mit Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala und Joshua Kimmich hat der FC Bayern im Saisonverlauf bereits vier Leistungsträger unter großem medialen Tamtam an den Klub gebunden. Nun könnte ein Quartett folgen.

Der FC Bayern soll sich in guten bis sehr guten Gesprächen mit Verteidiger Eric Dier, Ersatzkeeper Sven Ulreich sowie Offensivstar Leroy Sané befinden. Das berichten "Bild"-Fußballchef Christian Falk und "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider". Bei allen dreien endet das aktuelle Arbeitspapier im Sommer, die Zusammenarbeit soll jedoch fortgesetzt werden.

Während ein Verbleib von Dier und Ulreich, die zuverlässige Backups darstellen, nicht überrascht, kursierten um Sané zuletzt zahlreiche Spekulationen.

Der 29-jährige DFB-Star soll zwar bereit sein, starke Abstriche bei seinem kolportierten Top-Gehalt in Höhe von 20 Millionen Euro abzuweichen und ohnehin großes Interesse daran haben, seine Laufbahn in München fortzusetzen. Allerdings, so vernahm man zuletzt, soll es im Klub auch Stimmen geben, die dem Flügelflitzer nicht zutrauen, endlich konstant auf Top-Niveau zu performen.

Mit elf Toren und vier Vorlagen in 36 Pflichtspielen 2024/25 hat der gebürtige Essener allerdings bislang beachtlich Eigenwerbung betrieben.

Durchaus brisant in diesem Zusammenhang: Dem "Bayern Insider" zufolge hat man beim FC Bayern zuletzt die Höhe der Investitionen nach oben geschraubt, die ohne Zustimmung des Aufsichtsrats getätigt werden können. Statt bisher 25 Millionen Euro soll die Summe nun doppelt so hoch sein.

Goretzka würde Vertrag beim FC Bayern aussitzen

Sportvorstand Max Eberl könnte den Deal daher als "Alleingang" in trockene Tücher bringen, da erwartet wird, dass Sané einen Dreijahres-Vertrag unterzeichnen wird, der ihm weniger einbringt.

Während mit Dier, Ulreich und Sané alles so gut wie geklärt zu sein scheint, sollen die Gespräche mit dem Vierten im Bunde der Verlängerungskandidaten noch "nicht so weit" sein. Mit Konrad Laimer (Vertrag bis 2027) soll man sich an der Säbener Straße ebenfalls bereits austauschen. Mit der Entwicklung des Österreichers seien die Bayern "sehr zufrieden", weshalb man bereits jetzt eine Verlängerung anstrebe, so Falk und Altschäffl.

Völlig unabhängig von einer möglichen Verlängerung soll zudem Leon Goretzka auch 2025/26 zum Kader des FC Bayern zählen. Der 30-Jährige, der vor der Saison einmal mehr zu den Streichkandidaten zählte, einmal mehr blieb und einmal mehr zum Leistungsträger wurde, soll eindeutig entschieden haben, sein aktuell letztes Vertragsjahr in München in Angriff zu nehmen.

Ein Abschied kommt dem "Bayern Insider" zufolge für Goretzka gar nicht infrage. Für die Münchner eine durchaus unangenehme Situation. Goretzka soll mit einem Salär von angeblich etwa 17 Millionen Euro ebenfalls fürstlich kassieren, diese Summe würde man im Sommer 2026 im Zweifelsfall zwar einsparen, dann aber auch keine Ablöse mehr einstreichen. Nicht auszuschließen also, dass man an der Isar mit einem niedriger dotierten Vertrag über mehrere Jahre an den Nationalspieler herantreten wird.