"Wichtiger Mann" des FC Bayern im Fokus von S04?

Moritz Kegler via www.imago-images.de

Verlässt Jochen Sauer den FC Bayern?

Im Sommer 2017 engagierte der FC Bayern Jochen Sauer, der in München die Leitung der Nachwuchsabteilung übernahm. Acht Jahre später steht nun eine Trennung im Raum. Angeblich soll der 52-Jährige beim FC Schalke 04 hoch im Kurs stehen.

Bei der schon einige Zeit anhaltendenden Suche nach einem neuen Sportvorstand soll der FC Schalke 04 ein Auge auf Jochen Sauer vom FC Bayern geworfen haben. Der Leiter der Münchner Nachwuchsabteilung stehe, "ganz oben auf der Liste" der Königsblauen, enthüllt "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider".

Zwischen Sauer und der auf Schalke gegründeten "Findungskommission", die den passenden Sportchef für die Ansprüche der Knappen aus dem Hut zaubern soll, habe es sogar bereits ein erstes Treffen gegeben, heißt es weiter. Es sei durchaus möglich, dass die Bayern "einen wichtigen Mann verlieren".

Allerdings deutet der Journalist auch an, dass nicht jeder an der Säbener Straße kreuzunglücklich wäre, wenn sich der Campus neu aufstellen müsste. Im Unterbau des deutschen Rekordmeisters laufe nicht alles so, wie es sich einige Entscheider um Klub-Patron Uli Hoeneß wünschen würden. Die neuen Gesichter in der Führungstage um Sportvorstand Max Eberl sollen Sauer hingegen weiter schätzen.

Darum passt Sauer zum FC Schalke 04

Altschäffl schätzt Schalkes Chancen allerdings auch gut ein, da Sauer, der bei Hertha BSC, dem VfL Wolfsburg und RB Salzburg schon Führungspositionen innehatte, durchaus davon angetan sein könnte, wieder in die erste Reihe zu treten. Beim FC Schalke 04 bestünde die Option.

Mit seiner Erfahrung im Nachwuchsbereich würde der gebürtige Reutlinger zudem perfekt nach Gelsenkirchen passen. S04 ist aufgrund der enorm angespannten Finanzlage ohnehin dazu gezwungen, auf junge Talente zu setzen.

Derzeit ist Ex-Spieler Youri Mulder bei den Schalkern für die sportlichen Belange zuständig, der Niederländer hat allerdings immer wieder betont, dass er die Nachfolge des im September 2024 entlassenen Marc Wilmots nur interimsmäßig ausüben wird.