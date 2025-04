BVB bricht offenbar mit langer Tradition

IMAGO/Kirchner-Media

Der BVB-Bus wird im Sommer offenbar nicht mehr durch Bad Ragaz fahren

Schon seit Jahren ist es bei Borussia Dortmund der Brauch, zur heißen Phase der Saisonvorbereitung ins Trainingslager nach Bad Ragaz zu fahren. Doch mit dieser BVB-Tradition wird wohl bald Schluss sein.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, sucht Borussia Dortmund für den kommenden Sommer eine neue Lokalität für das Trainingslager. Beim Revierklub sei man zwar stets überaus zufrieden mit dem Standort in Bad Ragaz gewesen.

Doch die Hotelleitung des Grand Resort, wo die BVB-Stars sonst immer abgestiegen sind, strebt nun einen Strategiewechsel an.

"In der Hochsaison liegt unser Fokus auf Urlaubs- und Stammgästen. Daher können in diesen Zeiten keine vergünstigten Gruppentarife mehr angeboten werden", äußerte sich Marketing-Chefin Alexandra Ellerkamp gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

Das Haus in der Schweiz sah sich offenbar zu dem Schritt gezwungen, weil der BVB-Tross zuletzt immer größeren Aufwand für sich beansprucht hatte. Rund 70 Personen umfasste im letzten Jahr die Reisegruppe aus Dortmund - alle Trainer, Betreuer und Funktionäre inbegriffen. Für andere Gäste wurde der Platz im Grand Resort dadurch zu eng.

BVB muss wegen Klub-WM umplanen

Für die Schwarz-Gelben geht damit eine Tradition zu Ende, die bis in die Klopp-Ära reicht. In den letzten 13 Jahren fand das sommerliche Trainingscamp nur einmal nicht in Bad Ragaz statt, als der BVB 2023 auf große USA-Reise ging.

Dem Bericht zufolge soll es im Schweizer Kurort allerdings durchaus Stimmen geben, die den deutschen Gästen nicht nachtrauern werden. Denn der BVB-Tross mitsamt zahlreichen Fans im Gepäck hatte für Bad Ragaz stets eine logistische Herausforderung dargestellt.

Der neue Standort wird in der Vorbereitung der Westfalen aber nicht die einzige Änderung bleiben. Mit Blick auf die Klub-WM (findet vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA statt) muss die Sommer-Planung grundsätzlich überarbeitet werden.

Nach dem Turnier werden die BVB-Stars wohl drei Wochen Urlaub bekommen. Im Anschluss bleiben dann womöglich nur rund zwei Wochen bis zum ersten Pflichtspiel. Für ein umfangreiches Trainingslager ist somit kaum Zeit. Laut "Ruhr Nachrichten" sind derzeit höchstens sechs Tage im August veranschlagt.