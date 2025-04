Leistungsträger des 1. FC Köln macht Hoffnung

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Wirbelt Linton Maina (l.) im Saisonendspurt wieder für den 1. FC Köln?

Der 1. FC Köln kann im heißen Aufstiegskampf der 2. Bundesliga auf das Comeback eines Leistungsträgers hoffen.

Der 1. FC Köln muss bereits seit Anfang März auf Linton Maina verzichten. Der Flügelspieler hatte sich bei der Auswärtspleite gegen den Karlsruher SC (0:1) eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und ist seitdem zum Zuschauen verdammt.

Im klubeigenen Interview machte Maina nun aber Hoffnung. "Mir geht es gut. Ich bin eine Woche früher dran als geplant. Ich hoffe und denke, dass ich in den letzten Spielen noch zum Einsatz kommen kann. Der Heilungsprozess läuft bislang so, wie man es sich wünscht", verriet der 25-Jährige.

Er habe "sofort gemerkt, dass etwas nicht so ist, wie es sich normalerweise anfühlt und etwas gerissen ist. Ich dachte zunächst, ich könnte das Spiel noch durchhalten, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es keinen Sinn mehr macht. Dass die Ausfallzeit so lange ist, hätte ich in dem Moment nicht gedacht", blickte Maina auf seine Verletzung im Duell mit dem KSC zurück.

1. FC Köln empfängt als Tabellenführer Hertha BSC

Der gebürtige Berliner ist beim 1. FC Köln eigentlich gesetzt. So kommt der Linksaußen in der laufenden Saison der 2. Bundesliga bislang auf drei Tore in 24 Einsätzen.

Aktuell stünde vor allem "Rehatraining, vor allem Krafttraining und Ausdauer" auf dem Programm, gab Maina einen Einblick in seinen Alltag. "Mit den Behandlungen bin ich jeden Tag vier, fünf Stunden am Geißbockheim und probiere, nah an der Mannschaft zu sein. Da gelingt es mir ganz gut, den Anschluss nicht zu verlieren. Es wäre aber natürlich schöner, mit auf dem Platz stehen zu können", führte der Offensivakteur aus.

Der 1. FC Köln rangiert aktuell an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Die Rheinländer empfangen am Samstagabend (20:30 Uhr im sport.de-Liveticker) Hertha BSC. Maina wird die Mannschaft dann erneut nur als Zuschauer unterstützen können.