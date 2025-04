"Beeindruckend": Nagelsmann schwärmt von Ronaldo

IMAGO

Julian Nagelsmann trifft mit dem DFB-Team auf Portugal

Julian Nagelsmann spricht schon Monate vor dem Nations-League-Halbfinale gegen Portugal mit Bewunderung über den Weltstar Cristiano Ronaldo.

"Er ist ein beeindruckender Spieler mit beeindruckendem Werdegang", sagte der Fußball-Bundestrainer in einem "RND"-Interview.

Besonders begeistert Nagelsmann an Ronaldo "sein Trainingsfleiß, seine Einstellung zum Beruf: Was es bedarf, um in dem Alter auf Top-Niveau zu spielen und gesund zu bleiben. Davor kann man nur den Hut ziehen."

Um ins Finale ihres Nations-League-Heimturniers einzuziehen, muss die deutsche Nationalmannschaft die Portugiesen am 4. Juni in München ausschalten.

"Ich freue mich darauf", sagte Nagelsmann, verbunden mit einer kleinen Bitte: "Ich hoffe, dass er gegen uns nicht seine Freistoß-Qualitäten wiederfindet."