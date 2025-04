Medien: Neuer Müller-Vertrag endgültig "vom Tisch"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller wird wohl seine letzten Monate als Profi des FC Bayern bestreiten

Die Zukunft von Thomas Müller ist derzeit das Thema, das die deutschen Fußball-Fans auf Trab hält. Der ewige Superstar des FC Bayern, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, soll kein neues Arbeitspapier erhalten. Eine Bestätigung seitens des Vereins steht zwar noch aus, laut einem Bericht ist die Entscheidung aber inzwischen endgültig gefallen.

Ein jüngster Austausch zwischen Spieler- und Klub-Seite, vertreten durch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, soll am Mittwoch endgültig ergeben haben, dass Thomas Müllers Zeit als aktiver Fußballer des FC Bayern im Sommer 2025 ihr Ende findet. Das berichtet die "Bild". "Eine Verlängerung ist vom Tisch", heißt es eindeutig. Wie es für den 35-Jährigen weitergeht, ist hingegen wohl noch nicht abschließend entschieden.

Ob Müller die Klub-WM (15. Juni bis 13. Juli) im Trikot der Münchner bestreite, sei zum Beispiel völlig offen. Vertraglich ist Müller nur noch bis Ende Juni 2025 an den FC Bayern gebunden, offiziell wäre somit höchstens noch ein Mitwirken im Achtelfinale (28. Juni bis 02. Juli) möglich, anschließend hätte zumindest Müllers aktueller Kontrakt keine Gültigkeit mehr. Die Tendenz, so heißt es, gehe dahin, dass Müller gar nicht teilnehmen wird, auch, da die "Fronten verhärtet" seien.

Nicht der einzige Punkt, der noch ungeklärt ist. Derzeit sollen sich die Münchner und Müller darüber austauschen, wie das "definitive Ende" des Ur-Bayers als Bayern-Profi aussehen soll, so die "Bild".

Müller hätte wohl gerne beim FC Bayern weitergemacht

Die Voraussetzungen für eine saubere Trennung könnten jedoch besser sein. Der Offensivstar soll darüber verstimmt sein, dass er von seinem nahenden Aus über die Medien erfuhr. Das Ausbleiben einer neuen Offerte nage am Routinier.

In den Sternen steht angeblich unter anderem noch, ob es eine Pressemitteilung zum nahenden Aus der Legende geben wird, wie es um das vertraglich zugesicherte Abschiedsspiel bestellt ist und ob der Bundesliga-Rekordvorlagengeber direkt am Saisonende eine Verabschiedung erhält.

Ein Vorschlag der Bayern, die Müller dem Bericht zufolge gerne bei ihrem Partnerklub Los Angeles FC in der MLS sehen würden, steht wohl noch im Raum. Allerdings hätte der "Raumdeuter" angeblich gerne noch eine Saison in München drangehängt und soll noch überlegen, ob ein US-Abenteuer für ihn eine Option ist oder, ob er seine Fußball-Schuhe sogar an den Nagel hängt.