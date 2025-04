Schalke verkündet überraschende Trainer-Entscheidung

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Neue Herausforderung für Dominick Drexler beim FC Schalke 04

Dominick Drexler beendet im Sommer beim FC Schalke 04 seine aktive Karriere. Der 34-Jährige bleibt den Königsblauen anschließend treu - und wird Trainer.

Wie der FC Schalke 04 am Freitagmittag in einem offiziellen Statement mitteilte, wird Dominick Drexler ab der kommenden Saison als Assistenzcoach der U17-Mannschaft arbeiten. Das Team wird von Charles Takyi betreut. Der offensive Mittelfeldspieler ist zunächst für zwei Jahre an seine Tätigkeit gebunden, soll bis zum Sommer "interne und externe Hospitanzen absolvieren."

Drexler spielt beim FC Schalke 04 sportlich schon länger keine Rolle mehr. So absolvierte der Routinier in der laufenden Saison kein einziges Pflichtspiel für die Profis. Im Sommer folgt das offizielle Karriereende, dann die neue Herausforderung.

FC Schalke 04 und Drexler "blicken nach vorne"

"Dominick und ich hatten gute, offene Gespräche. Themen aus der Vergangenheit haben wir besprochen und zusammen abgehakt. Gemeinsam blicken wir nach vorne", verriet Vorstandschef Matthias Tillmann in einem Statement: "Wir haben einen Plan entwickelt, der Dominicks Vorstellungen berücksichtigt und uns die Möglichkeit gibt, in der Talent-Förderung in der Knappenschmiede von seiner langjährigen Erfahrung als Profi zu profitieren. Damit ergibt diese Entscheidung für beide Seiten Sinn."

Drexler selbst bedankte sich für die "guten Gesprächen" mit den Verantwortlichen des FC Schalke 04.

"Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich stets alles für den Verein und die Farben gegeben habe. Selbst im Zuge meiner Suspendierung durch Karel Geraerts, die für mich nicht einfach war, habe ich mich stets korrekt und professionell verhalten. Es ist bekannt, dass ich schon früh damit begonnen habe, meine ersten Trainer-Lizenzen zu machen", sagte der 34-Jährige.

Es sei "ein absolutes Privileg, nun Teil der Knappenschmiede und des Trainer-Teams von Charles Takyi sein zu dürfen", so Drexler weiter.