Gute Wirtz-Nachrichten für Bayer Leverkusen

IMAGO/Jan Huebner

Florian Wirtz ackert bei Bayer Leverkusen für sein Comeback

Florian Wirtz wird Bayer Leverkusen "früher als gedacht" wieder zur Verfügung stehen. Das bestätigte Trainer Xabi Alonso am Freitag.

"Er hat sehr gut gearbeitet. Nächste Woche trainiert er mit der Mannschaft", sagte Alonso. Der Plan sei, "wenn alles gut läuft", dass Wirtz bereits beim nächsten Heimspiel am 12. April gegen Union Berlin "wieder im Kader steht".

Wirtz hatte sich am 8. März im Liga-Spiel gegen Werder Bremen (0:2) am Sprunggelenk verletzt und am Mittwoch - einen Tag nach dem blamablen Halbfinal-Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten Arminia Bielefeld (1:2) - erstmals wieder individuell mit Ball trainiert. Beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist Wirtz jedoch noch keine Option, dafür ist Verteidiger Edmond Tapsoba wieder fit.

Alonso hofft nach dem schwachen Auftritt in Ostwestfalen auf eine "Reaktion" seiner Mannschaft. "Im Sport muss man das akzeptieren. In den letzten 25 Monaten haben wir viel gewonnen, hatten nicht viele Rückschläge", sagte Alonso, der auch selbst seine Lehren gezogen hat: "Ich hoffe es, sonst wäre ich sehr dumm. Ich lerne aus jedem schwierigen Moment und werde nicht so schnell vergessen, was in Bielefeld passiert ist."

Der Vorteil: "Jetzt sind wir nur noch fokussiert auf die Bundesliga", sagte Alonso, der die letzte verbliebene Titelchance trotz sechs Punkten Rückstand auf Bayern München und der deutlich schlechteren Tordifferenz noch längst nicht aufgegeben hat. Sein Team sei "in der Lage", wie in der Hinrunde sieben Siege aus den verbleibenden sieben Spielen zu holen, betonte der 43-Jährige: "Unser Ziel, unsere Aufgabe ist ganz klar: Wir wollen Spiel für Spiel gehen, aber alle gewinnen, um eine Chance zu haben."