Wildes Transfer-Gerücht um VfB-Star Stiller

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Angelo Stiller jubelte mit dem VfB Stuttgart zuletzt im DFB-Pokal

Angelo Stiller weiß beim VfB Stuttgart und in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu überzeugen. Nun ranken sich abermals Transfer-Gerüchte um den Mittelfeld-Strategen. Dieses Mal im Mittelpunkt: der FC Liverpool.

Wie das spanische Portal "fichajes.net" berichtet, ist der FC Liverpool an Angelo Stiller vom VfB Stuttgart interessiert. Die Reds seien bereit, ein Angebot von rund 50 Millionen Euro vorzulegen, heißt es diesbezüglich weiter.

Der VfB Stuttgart soll allerdings vorhaben, seinen Stammspieler so lange wie möglich in den eigenen Reihen zu halten. Das Portal "fichajes.net" spekuliert aber, dass das Rennen um den 24-Jährigen gerade erst begonnen haben könnte.

VfB Stuttgart: Immer wieder Stiller-Spekulationen

Transfer-Gerüchte um Stiller sind in diesen Wochen zumindest grundsätzlich nicht neu.

Der zentrale Mittelfeldmann ist eines der Gesichter des VfB Stuttgart. Zuletzt brachte Stiller die Schwaben mit seinem Traumtor zum 1:0 im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig (3:1) auf die Siegerstraße. Zudem wusste der Spielmacher ebenfalls in Diensten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu überzeugen.

VfB Stuttgart kann wohl Stiller-Klausel abkaufen

Der FC Bayern wurde zuletzt ebenfalls mit Stiller in Verbindung gebracht. Der Spielmacher wurde mit der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters in der Saison 2019/20 Drittliga-Meister. Sein Trainer damals: Sebastian Hoeneß. Unter dem 42-Jährigen arbeitete Stiller anschließend ebenfalls bei der TSG Hoffenheim, ehe er im Sommer 2023 zum VfB Stuttgart wechselte.

Sein Vertrag im Ländle ist bis 2028 datiert. Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, ist im Arbeitspapier für den Sommer 2026 eine Ausstiegsklausel von rund 36,5 Millionen Euro integriert. Der VfB Stuttgart könnte Stiller diese Klausel jedoch für vier Millionen Euro abkaufen, will die Boulevardzeitung wissen. Der Pokalfinalist hätte in der Personalie somit die Zügel in der Hand.