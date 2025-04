Hecking sieht VfL Bochum auf einem guten Weg

firo Sportphoto/SID/Ralf Ibing

Dieter Hecking will den Klassenerhalt mit dem VfL Bochum

Trainer Dieter Hecking vom VfL Bochum sieht sein Team vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf einem guten Weg im Abstiegskampf.

"Es gilt, den Weg konsequent weiterzugehen", sagte der 60-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz. In den vergangenen Wochen habe seine Mannschaft "viel mehr Selbstvertrauen" gezeigt als noch beim Hinspiel in Stuttgart.

Personell kann Hecking gegen den Pokalfinalisten auf den gleichen Kader wie zuletzt zurückgreifen. Die verletzten Bernardo und Koji Miyoshi befinden sich im Aufbautraining. Bei Bernardo sei er jedoch optimistisch: "Ich gehe fest davon aus, dass er uns im Endspurt absolut zur Verfügung stehen wird."

Auch Angreifer Myron Boadu darf auf Einsatzzeit hoffen. "Er hat in den letzten 14 Tagen sehr gut trainiert", betonte Hecking. Insgesamt lobte der Trainer die Trainingsarbeit der Mannschaft und sagte, der VfL werde in der Liga mittlerweile wieder als "starke Mannschaft" wahrgenommen: "Wir sind unangenehm. Das müssen wir auf den Platz bringen."

Mit Blick auf den Gegner zeigte sich Hecking beeindruckt: "Ich erwarte eine sehr gute Mannschaft. Sie können Ausfälle sehr gut kompensieren." Stuttgart, derzeit Tabellenelfter, hat das Pokal-Halbfinale vom Mittwoch in den Knochen. Dennoch erwartet Hecking eine Mannschaft mit hohem Tempo.