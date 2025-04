Geht Gladbach den nächsten Schritt?

IMAGO/Laci Perenyi

Gerardo Seoane ist mit Gladbach auf Erfolgskurs

Trainer Gerardo Seoane von Borussia Mönchengladbach erhofft sich weiteren Rückenwind durch den Sprung auf den Europa-League-Rang der Fußball-Bundesliga.

"Ich glaube, dass die gute Ausgangslage, die wir uns erspielt haben, der Mannschaft Energie gibt", sagte der 46-Jährige vor dem Spiel beim FC St. Pauli am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Nach dem 1:0 gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende, der die Fans bereits von der Champions League träumen ließ, habe "jeder mal auf die Tabelle geschaut". Die "Tagesroutine" sei das aber nicht. "Davon jetzt zu sprechen oder zu träumen, bringt uns schlussendlich nichts", sagte Seoane.

Am Millerntor peilen die fünftplatzierten Gladbacher den fünften Auswärtssieg in Serie an. Zurückgreifen kann der Trainer dabei wieder auf die Dienste des gegen Leipzig gesperrten Nationalstürmers Tim Kleindienst, der für Tomas Cvancara in die Startformation rücken dürfte. "Tim gibt uns ein anderes Profil als Tomas in der letzten Woche", erklärte Seoane. "Er ist ein Spieler, der bei hohen Bällen eine andere Präsenz hat."

Weiterhin nicht zur Verfügung steht Philipp Sander, der nach einem Infekt noch nicht zurück im Training ist. Kapitän Jonas Omlin kehrte in dieser Woche laut der Borussia "für die nächsten Schritte seines Reha-Prozesses" zurück auf den Platz, ist aber gegen St. Pauli keine Option. Weil auch Moritz Nicolas noch fehlt, steht der 18-jährige Tiago Pereira Cardoso vor seinem vierten Einsatz im Borussia-Tor.