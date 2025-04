Erste Entscheidung fürs Pokalfinale gefallen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß steht mit dem VfB im Pokalfinale

Wo stehen die Fans des VfB Stuttgart und von Arminia Bielefeld beim DFB-Pokal-Endspiel in Berlin? Wo wird in der Stadt gefeiert? Der DFB gibt Details bekannt.

Die Fans des VfB Stuttgart werden beim DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion am 24. Mai (20.00 Uhr/ZDF und Sky sowie sport.de-Ticker) in der Ostkurve sein. Die Anhänger von Arminia Bielefeld werden rund um das Marathontor auf der gegenüberliegenden Seite platziert.

Die Auslosung beim obligatorischen Meeting der Finalisten mehrere Wochen vor dem Endspiel ergab zudem, dass Bundesligist Stuttgart in weißen und Drittligist Bielefeld in blauen Trikots auflaufen wird. Die VfB-Profis werden die Heimkabine beziehen, wie der Deutsche Fußball-Bund weiter mitteilte.

Fan-Feste geplant

Das große Fan-Fest der Stuttgarter steigt am Berliner Breitscheidplatz, die mitgereisten Anhänger der Arminia werden sich entweder am Hammarskjöldplatz oder am Alexanderplatz versammeln.

Bielefeld hatte sich im Halbfinale überraschend mit 2:1 gegen Double-Sieger Bayer Leverkusen durchgesetzt, der VfB 3:1 gegen RB Leipzig gewonnen.