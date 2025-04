DFB-Team feiert Kantersieg

IMAGO/Hendrik Gräfenkämper

Die Nations League-Spiele gelten für das Frauen-Nationalteam als EM-Härtetests. Elisa Senß trifft nach nur 58 Sekunden, ansonsten herrscht zunächst viel Leerlauf in Schottland. Dann wird es besser.

Drei Monate vor ihrem EM-Auftakt haben die deutschen Fußballerinnen in der Nations League gegen Schottland nach schwacher erster Halbzeit noch klar gewonnen. Das Team von Bundestrainer Christian Wück setzte sich in Dundee mit 4:0 (2:0) gegen die Gastgeberinnen durch.

Elisa Senß traf für die DFB-Frauen nach nicht einmal einer Minute. Sophie Howard erzielte dann ein Eigentor (21.) im Tannadice Park. Cora Zicai (57.) und Lea Schüller (59.) erhöhten nach einem schwungvollen Beginn zu Beginn der zweiten Hälfte.

Rückspiel am Dienstag

Am Dienstag (17.45 Uhr/ARD und KiKA) kommt es in Wolfsburg zum Rückspiel. Die Olympia-Dritten hatten zuvor in der Nations League 2:2 in den Niederlanden und 4:1 gegen Österreich gespielt und verteidigten ihre Tabellenführung in der Gruppe A1.

Für Wück und das Nationalteam ist der Wettbewerb eine wichtige Vorbereitung auf die Europameisterschaft in der Schweiz. Dort treffen die deutschen Frauen im ersten Gruppenspiel am 4. Juli auf Polen.