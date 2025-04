Toppmöller offenbar kurz vor Vertragsverlängerung

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Dino Toppmöller wird wohl bald seinen Vertrag verlängern

Der Erfolgstrainer bleibt wohl langfristig. Dino Toppmöller steht bei Eintracht Frankfurt Medienberichten zufolge kurz vor einer Vertragsverlängerung.

Der Trainer bleibt an Bord. "Bild" und "Sky" berichten übereinstimmend, dass Eintracht-Coach Dino Toppmöller unmittelbar vor der Unterschrift eines neuen Vertrages beim Bundesligisten stehe.

Demnach sind noch nur noch letzte Details zu klären, dann soll die Unterschrift unter das neue Arbeitspapier folgen. Der Vertrag soll bis 2028 laufen.

Toppmöller und Eintracht in guten Gesprächen

Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de sind Klub und Trainer in guten Gesprächen. Ein harter Poker war allerdings auch gar nicht zu erwarten gewesen. Toppmöller fühlt sich in Frankfurt pudelwohl und will auch gerne langfristig im Klub bleiben. Vor allem die Zusammenarbeit mit SGE-Sportvorstand Markus Krösche und die Rückendeckung nach der durchwachsenen ersten Saison haben den Trainer positiv gestimmt.

Toppmöller hatte im Sommer zudem an seiner Außendarstellung gearbeitet. Der neue Vertrag wird dem Vernehmen nach zum Abschluss kommen, wenn nicht etwas Außergewöhnliches passiert.

Erste Gespräche über die sportliche Zukunft des 44-Jährigen sollen im Frühjahr geführt worden sein. Das aktuelle Arbeitspapier von Toppmöller läuft bis 2026.

SGE auf Champions-League-Kurs

"Ja, wir sind in Gesprächen und wir werden mit Sicherheit irgendwann eine Entscheidung verkünden. Wann das der Fall sein wird, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, aber wir arbeiten daran", sagte Toppmöller dem Pay-TV-Sender Sky bereits am Donnerstag.

Eintracht Frankfurt steht trotz des Winter-Abgangs von Top-Stürmer Omar Marmoush weiter auf Rang drei der Bundesliga-Tabelle und damit auf einem Champions-League-Platz. Erstmals in der Vereinshistorie kann die SGE die Qualifikation für die Königsklasse durch die Liga schaffen.

Am Donnerstag trifft das Team im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League auf Tottenham Hotspur (live bei RTL und auf RTL+).