Hummels-Hammer! Weltmeister hört im Sommer auf

Mats Hummels hört im Sommer mit dem Profifußball auf

Fußball-Weltmeister Mats Hummels hat sein Karriereende für den kommenden Sommer verkündet. Diese Entscheidung teilte der 36-Jährige in einem emotionalen Video auf Social Media mit. Der langjährige BVB-Profi Hummels spielt seit dieser Saison für AS Rom in Italien.

Im Sommer ist Schluss! Mats Hummels beendet nach dieser Saison seine Profikarriere. "Ich kämpfe gerade mit den Emotionen. Jetzt kommt der Moment um den kein Fußballer herumkommt. Nach über 18 Jahren mit so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich im Sommer meine Karriere", sagte der 78-malige Nationalspieler in einem Video, das er auf Social Media teilte.

Hummels zieht Schlussstrich

Im Anschluss blickte er dankbar auf seine große Karriere zurück. "Es gehört viel dazu einfach, die richtigen Trainer im richtigen Moment. Fit sein im richtigen Moment, die richtigen Mitspieler zur richtigen Zeit." Die großen Stadien und die Fans wie auf der Dortmunder Süd-Tribüne wird er vermissen: "Es war wunderbar vor solchen Kulissen, vor den Fans spielen zu dürfen, und das wird mir fehlen, es wird mir verflucht fehlen."

Hummels wurde mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund sechsmal deutscher Meister und viermal DFB-Pokalsieger. Zuletzt spielte der Innenverteidiger für die AS Rom, gehörte dort aber nicht mehr zur Stammformation. Sein Vertrag bei den Römern endet im Sommer. Im Trikot der deutschen Nationalmannschaft gewann er 2014 den WM-Titel in Brasilien - sein größter Erfolg.

Im WM-Viertelfinale gegen Frankreich erzielte er das entscheidende 1:0. Zuvor hatte er bereits beim 4:0-Auftakterfolg gegen Portugal per Kopf zum 2:0 getroffen. In 78 Länderspielen traf der Defensivmann fünfmal.

Borussia Dortmund verneigt sich vor Hummels

"Das Ende. Was für eine Reise", schrieb Hummels zu dem Abschiedsvideo und bedankte sich auf Deutsch, Italienisch und Englisch.

"Einer der größten Spieler unserer Vereinsgeschichte hört im Sommer auf. Wir verneigen uns vor einer einzigartigen Karriere", reagierte sein Ex-Klub Borussia Dortmund bei "X". "Danke für Deinen Einsatz, Deine Leidenschaft und Deine unvergesslichen Erfolge im schwarzgelben Trikot. Mats Hummels – für immer Borusse!"