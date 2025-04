Nächster Verletzungsschock für Bayern

IMAGO/Revierfoto

Jamal Musiala musste ausgewechselt werden

Das Verletzungspech bleibt dem FC Bayern erhalten. Im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg musste Offensivstar Jamal Musiala verletzt ausgewechselt werden.

Die Verletzungsserie beim FC Bayern reißt einfach nicht ab. Nach den jüngsten Ausfällen in der Defensive um Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Hiroki Ito hat sich nun auch Mittelfeldspieler Jamal Musiala verletzt.

Kurz nach Beginn der 2. Halbzeit im Freitagabendspiel gegen den FC Augsburg verletzte sich der Nationalspieler augenscheinlich am Oberschenkel (54.). Der 22-Jährige setzt nach einem Torschuss nach und riss das Bein nach oben. Anschließend fasste er sich an den Oberschenkel. Schnell war klar: Es geht nicht weiter.

Nach kurzer Behandlung ging er von zwei Team-Betreuern gestützt vom Platz. Einige Mitspieler wie Leroy Sané, Michael Olise oder Harry Kane tätschelten ihm tröstend den Kopf.

"Er hat hinten am Bein etwas gespürt. Was das ist, weiß man jetzt noch nicht. Aber ich möchte nicht jammern", sagte Trainer Vincent Kompany bei "DAZN".

Jetzt noch Musiala? Der nächste Ausfall droht

Für Musiala brachte Kompany Stürmer Thomas Müller. Die Zukunft des 35-Jährigen ist weiter ungeklärt. Vor der Partie erklärte Sportvorstand Max Eberl bei "DAZN": "Wir diskutieren alle Szenarien, die möglich sind".

Musiala hatte den FC Bayern mit einem Treffer in der 42. Minute zurück ins Spiel gebracht und den Ausgleich erzielt.

Sané brachte den Ball über die linke Seite flach in die Mitte zum lauernden Musiala. Die Direktabnahme des 22-Jährigen wurde zunächst noch geblockt. Musiala bewahrte im Getümmel aber die Übersicht, schnappte sich den Abpraller und vollstreckte aus rund neun Metern humorlos im Fallen in das linke Eck.

Eine genaue Diagnose und mögliche Ausfalldauer von Musiala stehen noch aus. Eberl rechnet mit einem Ausfall mindestens für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag gegen Inter Mailand. "Wir untersuchen jetzt mal und schauen dann. Aber es sieht jetzt nicht so brillant aus, für Dienstag wird es nicht reichen", sagte Eberl.

Ein Ausfall wäre für den Rekordmeister definitiv ein harter Verlust. Der Dribbelkünstler wäre vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag gegen Inter Mailand der siebte prominente Ausfall. Der Rekordmeister muss aktuell schon auf Kapitän Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito, Aleksandar Pavlovic und Kingsley Coman verzichten.