Kimmich sieht Müller-Chance beim FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Schon lange Kollegen beim FC Bayern: Thomas Müller und Joshua Kimmich

Jamal Musiala fehlt dem FC Bayern voraussichtlich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand. Thomas Müller könnte dafür in die Startelf rücken. Laut Teamkollege Joshua Kimmich hat der Routinier "noch was im Köcher".

Der FC Bayern hat den 3:1-Auswärtssieg beim FC Augsburg wohl teuer bezahlt. Jamal Musiala fasste sich zu Beginn der zweiten Halbzeit an den Oberschenkel und musste kurze Zeit später ausgewechselt werden.

"Wir untersuchen jetzt mal und schauen dann. Aber es sieht jetzt nicht so brillant aus, für Dienstag wird es nicht reichen", verriet Sportvorstand Max Eberl nach dem Abpfiff. Die Münchner empfangen dann Inter Mailand zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League.

Joshua Kimmich sieht im drohenden Ausfall Musialas auch eine Chance für Thomas Müller. "Wir haben ja noch ein paar Wochen in dieser Saison. Jetzt ist Jamal verletzt, und Thomas hat noch was im Köcher", meinte der Nationalmannschaftskapitän am Freitagabend.

Thomas Müller "ist Bayern pur"

Die Personalie Müller ist rund um den FC Bayern aktuell ohnehin ein großes Thema. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, wonach der 35-Jährige keinen neuen Vertrag an der Säbener Straße erhalten könnte.

"Ich weiß nicht, wie der Stand ist. Ich spiele jetzt zehn Jahre mit Thomas zusammen, da lernt man, sich zu lieben. Er ist natürlich ein Vorbild. Er ist Bayern pur. Wichtig ist, dass man irgendwie zusammen eine Entscheidung trifft. Das haben beide Seiten und vor allem Thomas verdient", gab sich Kimmich in der Debatte diplomatisch.

Und Müller? Dieser sprach von einem "wichtigen Sieg" gegen den FC Augsburg. "Und ansonsten bleiben wir schön locker", meinte der Weltmeister von 2014 gegenüber den anwesenden Journalisten und ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Fragen? Einige! Ihr wisst doch schon immer alles ohne zu fragen!"