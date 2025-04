Müller macht Bayern-Aus offiziell

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die Ära von Thomas Müller beim FC Bayern geht im Sommer zu Ende

Die Zeit von Thomas Müller als Spieler des FC Bayern endet nach der laufenden Saison. Das machte der Weltmeister von 2014 am Samstagvormittag in einem Brief offiziell.

Die Ära von Thomas Müller beim FC Bayern geht zu Ende. Der 35-Jährige bestätigte am Samstag die Gerüchte der vergangenen Tage, wonach der Fußball-Bundesligist ihm keinen Vertrag für die kommende Saison anbietet.

"Auch nach all den Jahren habe ich, ungeachtet meiner Spielminuten, immer noch sehr viel Spaß, mit den Jungs zusammen auf dem Platz zu stehen und gemeinsam für unsere Farben um Titel zu kämpfen. Diese Rolle hätte ich mir auch im nächsten Jahr gut vorstellen können", schrieb Müller.

Der FC Bayern habe "sich jedoch bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln", verriet der offensive Mittelfeldspieler.

"Auch wenn dies nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt. Ich respektiere diesen Schritt, den sich Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt nicht leicht gemacht haben", erklärte Müller.

Thomas Müller will Abschiedstitel mit dem FC Bayern

Er spüre "von allen Beteiligten die Wertschätzung für meine lange Zeit beim FC Bayern und empfinde tiefe Freude, 25 unglaublich intensive Jahre für meinen Herzensverein aufgelaufen zu sein. Durch so viele großartige, gemeinsame Momente werde ich ewig mit dem FC Bayern und mit euch verbunden sein", stellte Müller gleichzeitig klar.

Der Weltmeister von 2014 will den Fokus jetzt auf die heiße Saisonphase richten.

"Es wäre ein Traum für mich, die Meisterschale wieder nach Hause zu holen und Ende Mai das ersehnte Finale Dahoam zu erreichen. Dafür werde ich alles geben!", versicherte er.

Wie der FC Bayern verkündete, wird Müller seine letzten Spiele für den Verein bei der Klub-WM im Sommer (15. Juni bis 13. Juli) bestreiten. Zudem soll es ein Abschiedsspiel geben.

Ob Müller seine aktive Karriere anschließend bei einem anderen Verein fortsetzen wird, geht aus seinem Brief nicht hervor.

Der Müller-Brief im Wortlaut:

Servus Bayern-Fans,

nachdem zuletzt viel über meine Person spekuliert wurde, möchte ich mit diesem Brief an euch die Gelegenheit nutzen, für Klarheit zu sorgen. Auch nach all den Jahren habe ich, ungeachtet meiner Spielminuten, immer noch sehr viel Spaß, mit den Jungs zusammen auf dem Platz zu stehen und gemeinsam für unsere Farben um Titel zu kämpfen. Diese Rolle hätte ich mir auch im nächsten Jahr gut vorstellen können.

Der Verein hat sich jedoch bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln. Auch wenn dies nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt. Ich respektiere diesen Schritt, den sich Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt nicht leicht gemacht haben.

Das Hin und Her in der Öffentlichkeit während der vergangenen Wochen und Monate hat mir verständlicherweise nicht gefallen. Hier halte ich es jedoch wie mit meinem Fußballspiel: Das war auch nicht immer von Perfektion geprägt, sondern positiv nach vorne denkend auf die nächste Aktion ausgerichtet. Nach einem Fehlpass gilt es, den Ball mit mannschaftlicher Geschlossenheit zurückzuerobern. Das haben wir in den vergangenen Tagen in vertrauensvollen Gesprächen auch in dieser Sache geschafft.

Ich spüre von allen Beteiligten die Wertschätzung für meine lange Zeit beim FC Bayern und empfinde tiefe Freude, 25 unglaublich intensive Jahre für meinen Herzensverein aufgelaufen zu sein. Durch so viele großartige, gemeinsame Momente werde ich ewig mit dem FC Bayern und mit euch verbunden sein.

Jetzt gilt der volle Fokus unseren sportlichen Saisonzielen. Es wäre ein Traum für mich, die Meisterschale wieder nach Hause zu holen und Ende Mai das ersehnte Finale Dahoam zu erreichen. Dafür werde ich alles geben!

Danke für alles, was war, und für alles, was noch kommt. Immer vorwärts FC Bayern!

Euer Thomas