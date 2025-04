Pavlovic-Comeback früher als erwartet?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Wann gibt Aleksandar Pavlovic für den FC Bayern sein Comeback?

Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic könnte dem FC Bayern früher zur Verfügung stehen als zunächst erwartet. Das deutete Sportvorstand Max Eberl am Rande des Auswärtssiegs beim FC Augsburg (3:1) an.

"Ich glaube, dass Aleks in den kommenden Tagen wieder zum Kader komplett dazustößt", so Max Eberl über ein früheres Comeback von Aleksandar Pavlovic.

Der 20-Jährige war am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt, sein letztes Spiel für den FC Bayern hatte er Ende Februar gegen Eintracht Frankfurt (4:0) bestritten. Seither verpasste er fünf Partien in der Bundesliga und die beiden Achtelfinal-Duelle in der Champions League gegen Bayer Leverkusen. Auch die März-Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien mussten ohne den Sechser ablaufen.

Angesichts der schweren Krankheit, die durch das Epstein-Barr-Virus verursacht wird, hatte der FC Bayern zunächst keine Ausfallzeit angegeben. Ein Risiko will man nicht eingehen, der Youngster soll seine Erkrankung stattdessen in Ruhe auskurieren. Das Drüsenfieber ist für Sportler gefährlich. Gerade bei Kontaktsportarten droht wegen der Vergrößerung der Milz ein lebensgefährlicher Milzriss. Ein schwerer Rückfall oder eine Schädigung des Herzens kann sogar zum vorzeitigen Karriereende führen.

Eberl will Pavlovic die nötige Zeit geben

Inzwischen ist Aleksandar Pavlovic aber wieder zurück auf dem Rasen. "Er trainiert wieder", sagte Eberl über das noch individuelle Programm des Jungstars. Die medizinischen Werte seien auch "alle gut", bemerkte Eberl.

Zeitlich soll weiterhin kein Druck aufgebaut werden. "Er muss halt jetzt wieder rangeführt werden. Er hatte fünf, sechs Wochen nicht trainiert. Jetzt willst du nicht dahinkommen, dass du ihn körperlich sofort reinschmeißt."

Aleksandar Pavlovic hatte bereits in der Hinrunde mehrere Spiele aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs verpasst. Für den FC Bayern kommt er in der laufenden Spielzeit so nur auf bislang 21 Partien, in denen er 18 Mal in der Startelf stand.

In der entscheidenden Saisonphase könnte er nun womöglich noch im Bundesliga-Titelkampf und auch in der Champions League eingreifen. Zudem nehmen die Bayern im Sommer auch noch an der Klub-WM vom 15. Juni bis 23. Juli in den USA teil.