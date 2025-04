Saison-Aus? FC Bayern verkündet schlimme Musiala-Diagnose

IMAGO/Ulrich Wagner

Jamal Musiala wird dem FC Bayern wohl wochenlang fehlen

Die Verletzung von Jamal Musiala hat am Freitagabend den 3:1-Erfolg des FC Bayern gegen den FC Augsburg überschattet. Nun gibt es eine Diagnose, die nichts Gutes verheißt.

Wie der FC Bayern am Samstagmittag mitteilte, hat sich Jamal Musiala in Augsburg einen Muskelbündelriss im hinteren Oberschenkel zugezogen. Dies hätten nähere Untersuchungen durch die medizinische Abteilung ergeben. Über die Ausfallzeit machte der Klub keine genauen Angaben.

Nach Informationen von "Sky" wird der Offensivspieler aber wohl bis zu acht Wochen ausfallen. "Bild" geht von einer Ausfallzeit von mindestens sechs Wochen aus. Dass Musiala im Saison-Endspurt noch einmal eingreifen kann, ist somit mehr als fraglich.

Das letzte Bundesliga-Spiel findet am 17. Mai statt. Das Endspiel der Königsklasse findet in exakt acht Wochen in München statt. Auch eine Teilnahme am Final-Four-Turnier der Nations League im Juni ist wohl denkbar.

Viele Verletzte beim FC Bayern

Musiala hatte beim Erfolg in Augsburg zunächst den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt, in der 52. Minute blieb er nach einer unglücklichen Bewegung im gegnerischen Strafraum liegen. Sofort war klar, dass sich der Schlüsselspieler schwerer verletzt hatte. Aus eigener Kraft konnte er den Platz nicht verlassen.

Auf dem Weg zu den sportlichen Zielen wird Musiala seiner Mannschaft nun vorerst nicht helfen können. Das gilt auch für die anstehenden Viertelfinalspiele der Champions League gegen Inter Mailand.

Der Dribbelkünstler ist der siebte prominente Ausfall für das Kräftemessen mit dem italienischen Tabellenführer. Der Rekordmeister muss aktuell schon auf Kapitän Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito, Aleksandar Pavlovic und Kingsley Coman verzichten.

Entwarnung gab derweil nach Abpfiff Angreifer Harry Kane. Der Engländer hatte von Cédric Zesiger einen Tritt auf den Knöchel abbekommen. "Der Knöchel ist ein bisschen geschwollen, aber das bin ich gewohnt. Ich hatte im Laufe meiner Zeit einige Knöchelverletzungen", kommentierte Kane die Aktion, für die sein Gegenspieler die Gelb-Rote-Karte gesehen hatte.