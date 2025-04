Neue Angebote für Thomas Müller enthüllt

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Wie geht es für Thomas Müller nach seinem Abschied vom FC Bayern weiter?

Nach Wochen der Spekulationen gibt es inzwischen Gewissheit: Thomas Müller muss den FC Bayern nach der laufenden Saison verlassen. Bei der Klub-WM in den USA wird er seine letzten Auftritte für den deutschen Rekordmeister haben. Danach könnte der 35-Jährige seinen ersten Vereinswechsel der Karriere anstreben, gleich mehrere Angebote sollen bereits vorliegen.

Thomas Müller hat gleich mehrere Optionen, sollte er sich dazu entschließen, seine Karriere in der US-amerikanischen MLS fortzusetzen. Das berichtet "Bild".

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen soll der Klub-Ikone in einem Gespräch am vergangenen Donnerstag versichert haben, man werde unterstützen, sollte er einen Wechsel in die USA anstreben. Dort hat der FC Bayern beste Kontakte zu seinem Partnerklub Los Angeles FC, die Entscheider an der Säbener Straße würden Müller dem Bericht zufolge gerne künftig in Kalifornien sehen.

Zugleich sollen Müller zwei weitere Angebote vorliegen. Der FC Cincinnati und der San Diego FC bemühen sich demnach um den Ur-Münchner. Mit dem FC Dallas denke zudem ein weiterer MLS-Klub über eine Verpflichtung nach.

Müller erhält nur noch Mini-Vertrag beim FC Bayern

LA FC, 2014 gegründet, hatte die MLS im Jahr 2022 erstmals gewinnen können. Cincinnati, San Diego und Dallas haben bislang keinen Titel in ihrer Vitrine stehen.

Möglich wäre unterdessen auch ein Wechsel ins europäische Ausland. Vorgemacht hat es Müllers langjähriger Mitspieler Mats Hummels, der sich nach seinem BVB-Aus der AS Rom angeschlossen hat. Am Freitag verkündete der Verteidiger, dass er nach der laufenden Saison seine Karriere offiziell beendet.

Nicht ausgeschlossen ist laut "Bild" derweil, dass Thomas Müller jenen Schritt schon in diesem Sommer vollzieht. Im Zuge der Gespräche in der vergangenen Woche war vereinbart worden, dass der 35-Jährige einen letzten Mini-Vertrag für die anstehende Klub-WM unterzeichnet. Nach dem Turnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli) könnte dann endgültig Schluss sein.