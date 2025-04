Simon Zoller verkündet Zukunfts-Entscheidung

IMAGO/Henning Rohlfs

Simon Zoller beendet im Sommer seine Karriere

Simon Zoller wird seiner Fußballer-Karriere im Sommer beenden. Der 33 Jahre alte Stürmer, der derzeit beim Bundesligisten FC St. Pauli unter Vertrag steht, teilte am Samstag in einem emotionalen Video in den Sozialen Netzwerken mit, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auf den Rasen zurückkehren wird.

Es sei "körperlich und auch vom Kopf her schwierig geworden, weiterhin dagegen anzukämpfen", sagte Zoller. In dieser Saison kam er für den Aufsteiger wegen muskulärer Probleme noch gar nicht zum Einsatz, schon in der Vorsaison hatte er unter anderem wegen Rückenproblemen und einer Oberschenkelverletzung weitestgehend aussetzen müssen.

"Die Zeit hier habe ich mir ganz anders vorgestellt. Es war körperlich sehr schwierig, da Anschluss zu finden", sagte Zoller. Die Entscheidung, seine Karriere zu beenden, sei "in den letzten Monaten gereift. Ich bin damit happy, ich fühle mich gut damit."

Der gebürtige Friedrichshafener begann seine Profikarriere 2010 beim Karlsruher SC, mit dem 1. FC Köln (2019), VfL Bochum (2021) und St. Pauli (2024) stieg er jeweils als Zweitliga-Meister in die Bundesliga auf. "Was ein Ritt, danke für diese knapp 18 Jahre, lieber Fußball. Wir werden uns wiedersehen", schrieb Zoller zu dem Video.