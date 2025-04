Musiala meldet sich nach Schock-Diagnose zu Wort

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jamal Musiala fehlt dem FC Bayern mehrere Wochen

Jamal Musiala hat sich am Freitag im Auswärtsspiel beim FC Augsburg eine Verletzung zugezogen, die ihn womöglich für den Rest der Saison außer Gefecht setzt. Am Tag danach hat sich der Superstar des FC Bayern selbst zu Wort gemeldet.

Jamal Musiala hat die Saison trotz seiner am Freitag erlittenen Verletzung noch nicht abgeschrieben.

Der Offensiv-Star des FC Bayern schrieb am Samstagnachmittag beim Kurznachrichtendienst X: "Von nun an geht es nur darum, so schnell wie möglich auf den Platz zurückzukehren!"

Der deutsche Nationalspieler hatte sich beim Auswärtsspiel beim FC Augsburg (3:1) verletzt. Musiala hatte zunächst den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt, in der 52. Minute blieb er nach einer unglücklichen Bewegung dann im gegnerischen Strafraum liegen. Anschließend musste er ausgewechselt werden, aus eigener Kraft konnte er den Platz nicht verlassen.

Der FC Bayern verkündete am Samstagvormittag die Diagnose: Musiala zog sich einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel zu.

Über die Ausfallzeit machte der deutsche Rekordmeister keine Angaben. "Bild" geht von einer Ausfallzeit von mindestens sechs Wochen aus, "Sky" schreibt von bis zu acht Wochen - das Saison-Aus droht!

Musiala selbst betont, dass er 2024/2025 für den FC Bayern noch Spiele bestreiten will: "Wir haben diese Saison noch große Ziele, und ich werde alles tun, um sie gemeinsam mit unseren Fans zu erreichen."

Wichtige Spiele mit FC Bayern und DFB-Elf stehen an

Das letzte Bundesliga-Spiel findet am 17. Mai statt. Das Champions-League-Finale findet in exakt acht Wochen in München statt. Der FC Bayern muss sich aber zunächst im Viertelfinale gegen Inter Mailand durchsetzen und dann auch das Halbfinale überstehen.

Auch mit der DFB-Auswahl stehen für Musiala wichtige Termine an: In achteinhalb Wochen bestreitet die Nationalmannschaft das Final Four der Nations League mit dem Halbfinale in München gegen Portugal am 4. Juni.

Nach einem möglichen Finale am 8. Juni ebenfalls in der Allianz Arena steht ab dem 13. Juni die Klub-WM für den FC Bayern auf dem Programm.

"Vielen Dank für all die Nachrichten nach gestern Abend. Das bedeutet mir wirklich viel. Danke für eure Unterstützung, los Jungs", schrieb Musiala außerdem.