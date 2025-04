Mitspieler und Ex-Kollegen adeln "Legende" Thomas Müller

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Kane (l.) und Neuer (r.) adelten Müller als "Legende" des FC Bayern

Der FC Bayern trennt sich nach der Klub-WM von seiner Vereinslegende Thomas Müller. Zahlreiche aktive und ehemalige Weggefährten zollen dem Ur-Münchner allergrößten Respekt.

Der bevorstehende Abschied von Thomas Müller vom FC Bayern hat hohe Wellen geschlagen. Unzählige aktive und ehemalige Fußball-Stars meldeten sich nach Bekanntgabe der Trennung am Samstagvormittag zu Wort.

Viele nutzten die Kommentar-Funktion unter dem Instagram-Post des 35-Jährigen, mit dem er die Entscheidung der Klub-Bosse mitteilte, dass der zum Saisonende auslaufende Vertrag nicht verlängert wird. Die aktuellen Mitspieler Manuel Neuer, Jamal Musiala sowie Vereins-Ikone Franck Ribéry adelten Thomas Müller allesamt als "Legende".

Auch seine langjährigen Weggefährten Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm ließen es sich nicht nehmen, Müller hochleben zu lassen. "Einer wie Keiner! Thomas, du hast mit deinem einzigartigen Spielstil und deiner unermüdlichen Leidenschaft den Verein geprägt. Und noch ist die Saison nicht vorbei – am 31.05. wartet noch ein Spiel in der Allianz Arena", schrieb Schweinsteiger mit Blick auf das Champions-League-Finale "dahoam".

Kane über Müller: "Die Definition einer Legende!"

Zweimal gewann Müller mit dem FC Bayern bereits die Königsklasse, ein dritter Titel würde seine Weltkarriere krönen. Lahm schrieb: "Nie da, wo man dich erwartete – immer da, wo’s zählte. Danke, Raumdeuter!"

In Toni Kroos fand derweil ein weiterer Rio-Weltmeister rühmende Worte für Müllerr: "One of a kind ... Du bist ein ganz Großer!"

Für Superstar Harry Kane vom FC Bayern sei es "ein Vergnügen" gewesen, so viele besondere Momente in den vergangenen zwei Jahren mit Müller teilen zu können, erklärte der Engländer bei X und texte: "Die Definition einer Legende!"

Auch Kaner machte zugleich deutlich, dass er mit Müller noch Großes vor hat: "Lass uns ein perfektes Ende daraus machen!"

Neben dem Gewinn der Champions League wollen die Münchner natürlich auch die deutsche Meisterschaft gewinnen - Thomas Müller würde die Schale zum 13. Mal in die Höhe stemmen.