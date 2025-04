Hamann äußert Verdacht nach Müller-Beben beim FC Bayern

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Did Hamann hat die Causa Müller beim FC Bayern genau im Blick

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann vermutet, dass Thomas Müller sein Aus beim FC Bayern kalt erwischt hat und er eigentlich von einem Fortsetzung der Zusammenarbeit über den Sommer hinaus ausgegangen ist.

"Er hat wahrscheinlich gedacht: Je länger ich vom FC Bayern nichts höre, umso besser. Im April werden sie mir nicht sagen, dass ich gehen soll", mutmaßte der "Sky"-Experte, der allerdings glaubt, dass der Weltmeister von 2014 nun erleichtert sei: "Das Schlimmste ist die Ungewissheit."

Der FC Bayern habe die durchaus brisante Situation bei Thomas Müller "einigermaßen noch in den Griff bekommen", sagte Hamann: "Im Januar hat es die Aussage gegeben vom Sportvorstand Eberl, der gesagt hat: Wir schauen uns in die Augen und wenn er will, machen wir weiter. Da sind die Bayern etwas zu schnell in die Kurve gefahren. Dann hat der Vorstandsvorsitzende das Steuer übernommen."

Müller hatte am Samstagmorgen bekanntgegeben, dass der auslaufende Vertrag beim FC Bayern zum Saisonende nicht verlängert wird. Der gesamte Ablauf stößt Hamann durchaus auf. "Es ist natürlich schade, dass es keinen neuen Vertrag gibt und die Zeit vorbei zu Ende geht. Man hätte es anders kommunizieren können, müssen", erklärte der frühere Münchner Profi.

FC Bayern: Auch Effenberg bedauert Ende der Ära Müller

Müllers Zukunft ist nun offen, mehrere Angebote aus der nordamerikanischen MLS sollen ihm vorliegen. "Er hat immer gesagt, dass er beim FC Bayern weiterspielen will. Ob das auch woanders will, das weiß wohl nur er", erklärte Hamann.

Der ehemalige Bayern-Kapitän Stefan Effenberg bedauert ebenfalls das Ende der Ära Müller beim FC Bayern.

"Ich hätte Thomas Müller gern noch ein weiteres Jahr in München gesehen", erklärte der frühere Nationalspieler bei "t-online.de", meinte aber auch: "Mit so wenig Spielzeit, wie er sie aktuell nur bekommt unter Trainer Vincent Kompany, wäre das im kommenden Jahr nicht das gewesen, was er sich vorstellt."