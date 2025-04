Tennis-Superstar Zverev geht auf den FC Bayern los

IMAGO/SMG

Übt Kritik am FC Bayern: Tennis-Profi Alexander Zverev

Deutschlands Tennis-Superstar Alexander Zverev übt wegen der Entscheidung gegen eine Verlängerung mit Thomas Müller scharfe Kritik am FC Bayern. Auch der frühere Münchner Toni Kroos erlaubt sich wohl eine Spitze gegen den Rekordmeister.

"Ich bin enttäuscht vom FC Bayern, das muss ich ehrlich sagen. Das finde ich komplett idiotisch. Als Bayern-Fan finde ich das schwach", polterte Zverev in einem "Sky"-Interview.

Thomas Müller sei seit über 20 Jahren im Verein, ergänzte die Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste, "und er liefert noch ganz gut. Er spielt nicht mehr so viel, aber hat auch gesagt, dass das für ihn gar kein Problem ist. Er hat auch gesagt, dass das Geld nicht mehr das Riesenthema für ihn ist. Wenn er noch ein, zwei Jahre bei der Mannschaft dabei sein will, dann soll er dabei sein".

Auch Toni Kroos, bis zu seinem Wechsel zu Real Madrid 2014 selbst in Diensten des FC Bayern, setzte auf X offensichtlich eine Spitze gegen seinen früheren Arbeitgeber.

"Zu viele Köche verderben den Brei", schrieb er wohl mit Blick auf die Hängepartie bei den Münchnern in der Causa Müller in den letzten Wochen und Monaten. Explizit erwähnte Kroos den Namen seines langjährigen Weggefährten und Weltmeister-Kollegen von 2014 aber nicht.

FC Bayern und Thomas Müller bestätigen die Trennung

Müller hatte am Samstagvormittag das Ende seiner Spielerkarriere beim FC Bayern öffentlich gemacht. Der Klub zog wenig später mit einer offiziellen Mitteilung nach.

"Diese Entscheidung ist uns verständlicherweise alles andere als leichtgefallen, und ausschlaggebend war am Ende ganz allein die Kaderplanung, bei der wir den Fokus auf die Zukunft richten", sagte Sportvorstand Max Eberl. "Die Gespräche, die wir mit Thomas geführt haben, verliefen von beiden Seiten offen und transparent. Thomas weiß, dass er beim FC Bayern die allerhöchste Wertschätzung genießt. Daran ändert auch diese Entscheidung nichts."

Im Video: Darum ist Thomas Müller beim FC Bayern jetzt wichtiger denn je

Sportdirektor Christoph Freund betonte: "Diese Entscheidung war extrem schwer, das kann jeder nachvollziehen. Am Ende waren es Gründe der Kaderplanung, und am wichtigsten ist, dass man sich danach in die Augen schauen kann. Das ist hier der Fall."