BVB sieht "Megachance" in Barcelona

Tom Weller, dpa

Glückwünsche vom Coach: Niko Kovac gratuliert Torhüter Gregor Kobel.

Torhüter Gregor Kobel sieht im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona eine "Megachance" für Borussia Dortmund, um eine bislang durchwachsene Saison noch ins Positive zu wenden. Im Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) "können wir sehr befreit aufspielen", sagte Kobel nach dem souveränen 4:1 in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg. "Wir werden alles rausholen gegen einen sehr, sehr starken Gegner."

Bereits vor dem Auswärtserfolg im Breisgau hatte der BVB mit einem 3:1 gegen den FSV Mainz 05 eine Aufholjagd gestartet. "Ich glaube, die zwei Siege, die wir jetzt gegen zwei direkte Konkurrenten geholt haben, waren sehr, sehr wichtig", sagte der Schweizer über den engen Kampf um die Europapokal-Plätze. "Es ist auf jeden Fall so, dass wir Tore schießen. Dass wir dieses Spiel auch klar gewinnen, ist sehr gut und ich hoffe, dass uns das ein bisschen Vertrauen gibt."

Duell mit Bayern im Barcelona-Sandwich

Nach dem ersten Aufeinandertreffen in Spanien folgt in der Liga das Auswärtsspiel in der Liga bei Spitzenreiter Bayern München, ehe es daheim gegen Barcelona um den Einzug ins Halbfinale geht.

"Es könnte doch gar nicht schöner sein, als dann nach München zu fahren und zu wissen, dass es dort natürlich auch wieder nicht ganz so einfach wird", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl über die wegweisenden Tage. "Aber wir haben uns in den letzten Wochen gesagt, dass wir von Spiel zu Spiel schauen. Deswegen bin ich jetzt nach diesem Spiel erleichtert und freue mich erst einmal auf Barcelona."