Füllkrug feiert Tor-Befreiungsschlag

Erstes Heimtor für Niclas Füllkrug

Endlich ein Tor im eigenen Stadion: Nationalstürmer Niclas Füllkrug hat nach seinem Treffer für West Ham United gegen den AFC Bournemouth seine große Erleichterung zum Ausdruck gebracht.

"Ich habe acht Monate auf diesen Moment gewartet", sagte der 32-Jährige, nachdem er beim 2:2 im London Stadium als Joker mit einem wuchtigen Kopfball das zwischenzeitliche 1:1 erzielte hatte.

Für Füllkrug war es das dritte Saisontor, die ersten beiden hatte er auswärts markiert. "Es geht nicht um mich, aber ich bin sehr glücklich, dass ich vor heimischem Publikum getroffen haben. Es war heute sehr schön, die Liebe der Fans zu spüren", sagte der ehemalige Dortmunder und Bremer.

Füllkrug hatte zu Wochenbeginn gegen die Wolverhampton Wanderers (0:1) sein Comeback nach fast dreimonatiger Verletzungspause gegeben und dabei bereits die Latte getroffen. "Es war für mich nicht die beste Saison. Ich war oft verletzt, bin lange ausgefallen", sagte er.

Füllkrug war zuvor letztmals am 10. Januar im Drittrundenspiel des FA Cup bei Aston Villa (1:2) im Einsatz gewesen, danach fehlte er wegen einer Oberschenkelverletzung. Zum Sieg reichte es gegen Bournemouth am 31. Spieltag der Premier League aber nicht, die seit vier Partien sieglosen Hammers liegen in der Tabelle nur auf Rang 15.

Dennoch veränderte Füllkrug nach seiner Einwechslung das Spiel. "Ich habe mich direkt gut gefühlt. Die Aufgabe eines Jokers ist es, neue Energie zu bringen und dem Team eine andere Option zu geben. Wir brauchten eine andere Dynamik. Die gesamte Mannschaft hat versucht, mich in Position zu bringen, das hat mich glücklich gemacht", sagte er. Am kommenden Wochenende ist West Ham beim souveränen Tabellenführer FC Liverpool zu Gast.