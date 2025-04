So erklärt Max Eberl das Müller-Aus beim FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Max Eberl und der FC Bayern verlängern nicht mit Thomas Müller

Beben beim FC Bayern: Thomas Müller erhält keinen neuen Vertrag mehr. Sportvorstand Max Eberl erklärt die Entscheidung des deutschen Rekordmeisters im Fußball-Talk "Doppelpass" auf "Sport1".

Warum geht es für Thomas Müller als Spieler nicht weiter beim FC Bayern? Wie kam die Entscheidung zustande, nachdem es zuletzt auch Gerüchte um Unstimmigkeiten zwischen dem Ur-Münchner und den Bossen gab?

Am Samstag verkündete Thomas Müller zunächst selbst den Hammer, später zog der FC Bayern nach: Der zum Saisonende auslaufende Vertrag des 35-Jährigen in München wird nicht verlängert.

"Auch nach all den Jahren habe ich, ungeachtet meiner Spielminuten, immer noch sehr viel Spaß, mit den Jungs zusammen auf dem Platz zu stehen und gemeinsam für unsere Farben um Titel zu kämpfen. Diese Rolle hätte ich mir auch im nächsten Jahr gut vorstellen können", schrieb Müller in einem offenen Brief.

Der FC Bayern habe "sich jedoch bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln", verriet der Routinier.

"Auch wenn dies nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt. Ich respektiere diesen Schritt, den sich Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt nicht leicht gemacht haben", erklärte Müller.

Er spüre "von allen Beteiligten die Wertschätzung für meine lange Zeit beim FC Bayern und empfinde tiefe Freude, 25 unglaublich intensive Jahre für meinen Herzensverein aufgelaufen zu sein".

Diese Gäste sind neben Max Eberl heute zu Gast im "Doppelpass" von "Sport1", wo die Causa Müller im Fokus steht.