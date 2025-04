BVB mit großen Sorgen vor Barca-Kracher

IMAGO/RHR-FOTO

Beim BVB sorgt man sich um Ramy Bensebaini

Beim 4:1-Erfolg gegen den SC Freiburg hat Borussia Dortmund reichlich Selbstvertrauen für den Champion-League-Kracher gegen den FC Barcelona getankt. Aus dem Breisgau nahm der BVB allerdings auch Sorgen mit.

Denn nach seiner verletzungsbedingen Auswechslung gegen Freiburg bangt Borussia Dortmund vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse am kommenden Mittwoch um einen Einsatz von Ramy Bensebaini.

Der Algerier hatte sich schon im ersten Durchgang eine Blessur im Hüftbereich zugezogen. Die BVB-Betreuer bekamen den Verteidiger zwar zunächst wieder auf die Beine. Doch nach rund einer Stunde musste Bensebaini dann doch raus.

Sportdirektor Sebastian Kehl nannte die Szene nach der Partie eine "unglückliche Aktion".

Gleichwohl schürte der ehemalige BVB-Kapitän mit Blick auf das Lazarett noch Resthoffnung. "Ich hoffe und bin noch sehr optimistisch, dass der eine oder andere wieder zurückkommen kann", sagte Kehl.

BVB trotz Verletzungssorgen angriffslustig

Ohne Bensebaini wären die Optionen für Trainer Niko Kovac in der Defensive am Mittwoch gegen Barca stark eingeschränkt. Zwar kann Nico Schlotterbeck nach der Gelbsperre in der Bundesliga wieder mitmischen. Dessen Position in der Dreierkette hatte Bensebaini am Samstag übernommen.

Doch neben den Sorgen um Bensebaini droht auch ein Ausfall von Niklas Süle, wie Kovac auf der Pressekonferenz nach der Partie verriet. Der Innenverteidiger war erst gar nicht nach Freiburg mitgereist. Ob Süles Rippenprellung bis Mittwoch ausheilt, sei mehr als fraglich. "Ich muss schauen, was der Doktor sagt", erklärte Kovac.

Defensive Alternativen von der Bank könnte es somit gegen Barca kaum geben. Schon in Freiburg hatte der Übungsleiter nach dem Bensebaini-Ausfall improvisieren müssen. Für den gelernten Abwehrmann rückte in der Schlussphase Salih Özcan in der Dreierkette.

Die eigenen Ambitionen lässt sich der BVB von den Sorgen allerdings nicht nehmen. Torhüter Gregor Kobel sprach vor dem Kräftemessen mit Barcelona von einer "Megachance". Kehl beteuerte derweil, man traue sich selbst zu, den Katalanen "wehtun zu können."