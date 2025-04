FC Schalke 04 trifft offenbar wichtige Personal-Entscheidung

IMAGO/Michael Taeger

Ben Manga (l.) darf wohl weitermachen beim FC Schalke 04

Nach der Entscheidung für Werder Bremens Ex-Manager Frank Baumann als neuer Sportvorstand ist beim FC Schalke 04 offenbar die Zukunft eines weiteren Verantwortlichen geklärt.

Wie "Bild" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, wird Kaderplaner Ben Manga auch über die laufende Saison hinaus beim FC Schalke 04 tätig sein.

Um den 51-Jährigen und Schalke hatte es zuletzt Trennungs-Gerüchte gegeben - einerseits, weil seine Transfer-Bilanz in Gelsenkirchen bislang nur in Teilen positiv ausfällt, andererseits, weil offen war, ob der neue Sportvorstand überhaupt mit Manga zusammenarbeiten will.

"Bild" hatte spekuliert, Manga könne abhängig von der Besetzung des Chef-Postens einen Rücktritt erwägen.

Diesen Gerüchten hatte er zuletzt allerdings bereits selbst den Wind aus den Segeln genommen. "Ich habe überhaupt keine Gedanken, meinen Weg auf Schalke vorzeitig zu beenden. Wenn mir das zuletzt öffentlich unterstellt wurde, kann ich das klar dementieren", sagte Manga gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur".

Die Aufgabe auf Schalke mache ihm "unverändert viel Freude. Gemeinsam haben wir noch viel vor".

FC Schalke 04 setzt wohl auf Frank Baumann

Zukünftig wird Manga beim S04 unter Frank Baumann arbeiten. Wie Interims-Sportdirektor Youri Mulder am Sonntag vor dem Ligaspiel gegen den SSV Ulm am "Sky"-Mikrofon bestätigte, stehen einer Einstellung nur noch Formalitäten im Weg.

"Die Daumen müssen noch alle hoch. Aber ich denke, dass es eine gute Wahl ist", sagte Mulder.

Laut Mulder traf sich Baumann am Sonntagmorgen zu Gesprächen mit den Verantwortlichen auf Schalke. Dass der 49-Jährige den seit Anfang 2024 verwaisten Posten ab Sommer übernimmt, sei derzeit aber "noch nicht offiziell", so Mulder: "Da muss erst noch eine Unterschrift geleistet werden."

Die vereinsnahe "WAZ" berichtete, Schalke habe sich in den letzten Monaten mit zahlreichen Kandidaten für die vakante Führungsposition beschäftigt und teilweise auch ausgetauscht.

Ende Februar war neben Baumann offenbar noch Jochen Sauer, Nachwuchschef des FC Bayern, im Rennen. Zu einer Einigung mit ihm kam es jedoch nicht.