Mulder bestätigt: Baumann vor Unterschrift auf Schalke

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Youri Mulder hat die Annäherung zwischen Schalke und Frank Baumann bestätigt

Der FC Schalke 04 hat in Person von Frank Baumann einen neuen Sportvorstand gefunden. Nach diversen Medienberichten bestätigte nun auch Sportdirektor Youri Mulder, dass der Ex-Bremer kurz vor einer Unterschrift beim S04 stehe.

"Die Daumen müssen noch alle hoch. Aber ich denke, dass es eine gute Wahl ist", sagte Mulder vor dem Zweitligaspiel des FC Schalke 04 gegen den SSV Ulm gegenüber "Sky".

Dass Frank Baumann den seit Anfang 2024 vakanten Posten ab Sommer übernimmt, sei derzeit zwar "noch nicht offiziell", so Mulder. Von einer offiziellen Verkündung der Personalie trennen die Königsblauen aber offenbar nur noch letzte Formalitäten.

"Da muss erst noch eine Unterschrift geleistet werden", deutete Mulder an an. Unmittelbar vor dem Heimspiel habe es am Sonntagvormittag diesbezüglich Gespräche zwischen Baumann und den Verantwortlichen auf Schalke gegeben.

Baumann soll beim FC Schalke 04 sofort mitreden

Tags zuvor hatten bereits "Bild" und "kicker" vermeldet, dass Schalke nach monatelanger Suche endlich einen Nachfolger für Peter Knäbel gefunden habe.

Nach der Entlassung des alten Sportchefs hatten die Knappen die Kompetenzen neu aufgeteilt. Mulder rückte vorerst aus dem Aufsichtsrat in die erste Reihe vor. Sein Engagement ist bislang zeitlich bis Saisonende begrenzt.

Über seine eigene Zukunft werde er "noch Gespräche führen", kündigte Mulder an: "Ich möchte dem Verein immer gerne helfen. Mal schauen, wie es dann aussieht. Ich glaube, dass es schon ein Commitment gibt, um vielleicht in der Zukunft auch zusammenzuarbeiten."

Vermutlich hat in dieser Frage auch Baumann schon Mitspracherecht. Denn obwohl der Ex-Bremer erst im Sommer übernehmen soll, wird er laut "Bild" und "WAZ" schon vor seinem Amtsantritt in alle sportlichen Entscheidungen eingebunden.

Dazu zählt demnach auch die Trainerfrage. Denn weiter ist offen, ob Amtsinhaber Kees van Wonderen über den Sommer hinaus weitermachen darf.