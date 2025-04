Neue Wechsel-Gerüchte um BVB-Star

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Salih Özcan (2. v. l.) steht beim BVB noch bis 2026 unter Vertrag

Je nach Ausgang der laufenden Saison könnte der Kader von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund rundum erneuert werden. Zahlreiche Spieler könnten den BVB im Sommer verlassen, Interesse an einem inzwischen wichtigen Kaderspieler soll bereits bestehen.

Mittelfeldspieler Salih Özcan von Borussia Dortmund hat das Interesse vom türkischen Spitzenklub Besiktas geweckt. Das berichtet die Zeitung "Sözcü".

Die Istanbuler wollen den 27-Jährigen zur kommenden Saison verpflichten, um ihren Kader zu verstärken, heißt es. Interessant: Salih Özcan sei vor allem von Besiktas-Chefscout Eduard Graf unter die Lupe genommen. Bevor der Deutsche im März zum Klub gestoßen war, hatte er über zehn Jahre beim BVB in verschiedenen Positionen gearbeitet, zuletzt als Leiter der Scouting-Abteilung der Schwarz-Gelben.

Der mögliche Transfer von Özcan soll daher auch über Graf abgewickelt werden, so "Sözcü". Der Scout werde den Kontakt zu den Dortmunder Verantwortlichen suchen, sodass man letztlich ein erstes Angebot für den Spieler vorbereiten kann.

Dem Bericht zufolge würde Salih Özcan im Sommer durchaus eine Luftveränderung anstreben und einen Wechsel in Erwägung ziehen.

Özcan immer wichtiger für den BVB

Der Sechser hatte zu Saisonbeginn unter dem damaligen BVB-Cheftrainer Nuri Sahin keine Aussicht auf Einsätze erhalten und war daher zunächst an den VfL Wolfsburg verliehen worden. Nach der Verletzung von Mittelfeldspieler Felix Nmecha holte der Revierklub Özcan im Januar aber vorzeitig zurück.

Unter Sahins Nachfolger Niko Kovac etablierte sich der Mittelfeldkämpfer zuletzt durchaus als ein wichtiger Kaderspieler. Neun Pflichtspiele absolvierte Salih Özcan seit seiner Rückkehr zum BVB, zwei davon in der Champions League. In der Bundesliga stand er zudem zweimal in der Startelf.

Der "kicker" hatte dennoch zuletzt Ende März berichtet, dass man in Dortmund zum Sommer einen Verkauf des Abräumers anstrebt. Sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben ist noch bis Juni 2026 datiert.