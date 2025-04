Trainer-Knall in der 3. Liga

IMAGO/Oliver Zimmermann

Kenan Kocav räumt seinen Platz beim SV Sandhauen

Cheftrainer Kenan Kocak von Drittligist SV Sandhausen zieht nach der Niederlage am Sonntag gegen den SC Verl persönliche Konsequenzen.

Kenan Kocak ist nicht mehr länger als Chefcoach des SV Sandhausen tätig. Das bestätigte der Drittligist am Sonntagabend, nur wenige Stunden also nach der 1:3-Heimniederlage gegen den SC Verl.

Kovak stelle sein Amt "mit sofortiger Wirkung zur Verfügung", heißt es in einer Mitteilung.

"Die Entscheidung fällt mir sehr schwer, denn der SVS, die Menschen und die Region bedeuten mir sehr viel. Ich möchte für den SV Sandhausen, der über allem steht, den Weg frei machen für einen neuen Impuls. Ich wünsche dem Verein den verdienten Klassenerhalt", so der 44-Jährige.

Sandhausen-Präsident Jürgen Machmeier zollte Kenan Kocak "Respekt" für seine Entscheidung, "wenngleich ist es menschlich als Tragödie empfinde". Am Ende gehe es aber immer um den Verein, "das hat Kenan treffend erkannt. Wir haben die Hoffnung, dass die Entscheidung einen Impuls in der Mannschaft auslöst.

Der Drittligist wartet nun mehr schon seit dem 23. Spieltag auf einen Sieg, sieben Niederlagen kassierten die Sandhausener aus den letzten acht Partien. Insgesamt holte die Mannschaft seit Kocaks Übernahme lediglich einen Sieg und zwei Remis in zwölf Spielen. In der Tabelle ist der Klub auf den 18. Platz abgerutscht und befindet sich so in akuter Abstiegsgefahr.

Dennis Diekmeier übernimmt interimistisch

Eine vorübergehende Nachfolgelösung wurde bereits gefunden: Bis zum Saisonende übernehmen Gerhard Kleppinger und Dennis Diekmeier die Leitung der Mannschaft.

Kleppinger, war in den vergangenen Jahren immer wieder eingesprungen, wenn bei Sandhausen Not am Mann war. Zuletzt stand er im Saison-Endspurt der vergangenen Saison interimistisch an der Seitenlinie, bis Sreto Ristic als Cheftrainer übernommen hatte. Ristic hielt es aber nur bis kurz vor Weihnachten im Amt, ehe Kocak übernahm.

Dennis Diekmeier war im vergangenen Sommer nach dem Ende seiner langen Profi-Karriere ins Trainerteam des SVS gerückt, wo er den Co-Trainer-Posten von Gerhard Kleppinger übernahm. Nun steht der ehemalige HSV-Verteidiger und 203-fache Bundesliga-Spieler erstmals in der Verantwortung.

Unter dem Duo stellt sich das Trainer-Team neu auf. Im Zuge des Rücktritts werden die Co-Trainer Joti Stamatopoulos und Emre Büyükakpinar mit sofortiger Wirkung freigestellt, teilte der Klub mit.