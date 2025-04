Nach Hummels-Auswechslung: Rom holt Punkt gegen Juve

IMAGO/Fabrizio Corradetti/LaPresse

Unentschieden zwischen der Roma und Juventus Turin

Für Mats Hummels hat die Abschiedstournee auf dem Weg von der Fußballbühne mit einem Unentschieden begonnen.

Im ersten Einsatz nach seiner Rücktrittsankündigung zum Saisonende kam der Rio-Weltmeister in der Serie A mit der AS Rom gegen Rekordmeister Juventus Turin nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Hummels hatte am Freitag bekannt gegeben, dass für ihn Schluss ist. "Jetzt kommt der Moment um den kein Fußballer herumkommt. Nach über 18 Jahren mit so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich im Sommer meine Karriere", sagte der 36-Jährige in einem Instagram-Video. Der 78-malige Nationalspieler war im Vorjahr zur Roma gegangen.

Manuel Locatelli brachte Juve in Führung (40.), Hummels traf keine Schuld am Gegentreffer, der zur Pause in der Kabine blieb.

Zugleich änderte Trainer Claudio Ranieri das System. Der für den Abwehrspieler eingewechselte Angreifer Eldor Shomurodov (49.) rettete den Römern kurz nach der Halbzeit den Punkt.

Die Roma rutschte durch das Remis hinter Lokalrivale Lazio, der bei Atalanta Bergamo gewann (1:0), auf Platz sieben der Tabelle ab. Juventus kletterte vorerst auf Rang vier, der FC Bologna kann am Montagabend im Heimspiel gegen die SSC Neapel aber wieder vorbeiziehen.