Zwei England-Klubs bereiten Angebote für Bayern-Star vor

Kingsley Coman (M.) hat Interesse aus England auf sich gezogen

Wer in der kommenden Saison auf dem offensiven Flügel des FC Bayern stürmt, steht wenige Monate vor dem Ende der laufenden Spielzeit durchaus in den Sternen. Einen Münchner Angreifer könnte es in die Premier League ziehen. Gleich zwei Bewerber bereiten angeblich ein Angebot vor, das wohl aber noch unter den Vorstellungen des deutschen Rekordmeisters liegen dürfte.

Der FC Liverpool und der FC Arsenal wollen demnächst beim FC Bayern vorstellig werden, um über einen Transfer von Flügelstürmer Kingsley Coman zu verhandeln, wie das Portal "Caught Offside" berichtet.

Erwartet werde, dass die beiden England-Giganten schon bald mit den Vor-Verhandlungen mit dem Spielerlager beginnen, um einen möglichen Deal im Sommer ausuzuloten. Auch aus finanzieller Sicht bereite man sich auf einen Transfer-Vorstoß vor: Demnach denken sowohl Liverpool als auch Arsenal über ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro nach.

Ob eine solche Offerte ausreicht, um die Bayern-Bosse zu überzeugen, darf bezweifelt werden. Comans Vertrag ist an der Säbener Straße noch bis 2027 datiert, wirklich in Not ist man also nicht, den Franzose abzugeben. Laut "Caught Offside" sei vielmehr zu erwarten, dass sich die Münchner eine Ablösesumme von 40 bis 45 Millionen Euro vorstellen.

FC Bayern will Comans Gehalt einsparen

Coman zählt beim FC Bayern inzwischen zu den dienstältesten Spielern, seit 2015 schnürt er für den deutschen Rekordmeister die Schuhe. Der Siegtorschütze im Champions-League-Finale von 2020 gewann mit den Münchnern unter anderem acht Meisterschaften und drei Pokalsiege, 328 Pflichtspiele (69 Tore, 68 Vorlagen) stehen zudem in seiner Vita.

Unter Cheftrainer Vincent Kompany zählt Kingsley Coman nicht zu den unumstrittenen Stammspielern. In der Bundesliga absolvierte er nur zwei Spiele über 90 Minuten. Immer wieder wurde der 28-Jährige zudem von Verletzungen zurückgeworfen. So reichte es erst zu acht direkten Torbeteiligungen in 22 Bundesliga-Spielen in dieser Saison.

"Sky" hatte Anfang März berichtet, dass sowohl der Klub als auch der Spieler inzwischen über eine Trennung nachdenken. Mit angeblich 17 bis 18 Millionen Euro Jahresgehalt zählt Coman zu den Top-Verdienern, gerne würde der FC Bayern das Geld künftig einsparen. Neben Arsenal und Liverpool sollen laut "Caught Offside" auch PSG, Atlético Madrid, Tottenham und Newcastle United über eine Verpflichtung nachdenken.