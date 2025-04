Nächster Bundesligist schaut bei Reese ganz genau hin

IMAGO/Brauer-Fotoagentur / Adrian Schl

Fabian Reese steht bei Hertha BSC noch bis 2028 unter Vertrag

Sollte Fabian Reese Fußball-Zweitligist Hertha BSC im Sommer verlassen, würde das die wenigsten Fans und Beobachter überraschen. Das Interesse aus dem Oberhaus ist groß. Ein weiterer Bundesliga-Klub verfolgt die Entwicklung des Berliner Top-Spielers offenbar ganz genau.

Scouts der TSG Hoffenheim waren zuletzt im Stadion, um Fabian Reese von Hertha BSC aus nächster Nähe sichten zu können, berichtet die "B.Z.".

Die Kraichgauer sind bei Weitem nicht die einzigen, die sich eine Verpflichtung des 27-Jährigen laut Medienberichten vorstellen können. Die Bundesligisten Mainz 05 und SC Freiburg sollen schon im vergangenen Sommer über einen Transfer nachgedacht haben.

Beim Hauptstadtklub steht der Publikumsliebling noch bis 2028 unter Vertrag. Das Arbeitspapier soll allerdings eine Ausstiegsklausel enthalten, die im zweistelligen Millionenbereich liegt. Geknüpft ist die Klausel daran, ob die Hertha den Aufstieg in die Bundesliga schafft. Verpassen die Berliner die Rückkehr ins Oberhaus, können andere Klubs zuschlagen.

Reese bei Hertha BSC in Top-Form

Ob Resse der Alten Dame den Rücken tatsächlich kehrt, hängt freilich letztlich vom Offensivspieler ab, der sich laut eigenen Angaben bei seinem Arbeitgeber sehr wohl fühlt.

"Ich habe große Freude an der Stadt Berlin und daran, jeden Tag bei Hertha trainieren und spielen zu dürfen. Ich liebe diesen Verein heiß und innig – das ist keine Floskel, sondern wirklich so. Alles Weitere ist Zukunftsmusik", so Reese noch im Februar in einem "rbb"-Interview. Schon im vergangenen Jahr hätte er in die Bundesliga wechseln können, entschied sich aber bewusst für einen Verbleib.

Wie wichtig Fabian Reese für die Berliner Hertha ist, lässt sich derweil allein an den Zahlen ablesen. Konnte er in der Hinrunde aufgrund einer hartnäckigen Sprunggelenksverletzung nur zwei Kurzeinsätze bestreiten, ist er in der Rückrunde einer der wichtigsten Spieler im Kader. In den vergangenen vier Liga-Spielen erzielte er sechs Tore.