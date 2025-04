Insider packt aus: Müller-"Denkzettel" für den FC Bayern

IMAGO/Michael Nibel

Thomas Müller beendet seine Spielerkarriere beim FC Bayern

Am Samstagvormittag verkündete Thomas Müller selbst seinen Abschied vom FC Bayern. Erst später zog der Verein mit einem offiziellen Statement nach. Inzwischen scheint klar, was hinter dieser ungewöhnlichen Art und Weise der Kommunikation steckt.

"Das gibt es ja eigentlich nicht, dass ein Spieler eine eigene Pressemitteilung macht. Und das war ein großer Diskussionspunkt in den Gesprächen", berichtete "Bild"-Reporter Christian Falk bei "Welt TV". "Er wollte sagen: 'Ne, ich mache eine eigene vor euch'. Das war so ein kleiner Denkzettel. Und dann kam ja erst die vom FC Bayern. Die hört sich ja viel, viel milder an als die, die Thomas Müller selber abgegeben hat."

Exakt 41 Minuten lagen letztlich zwischen Thomas Müllers eigenem Statement und dem des FC Bayern. Unter anderem erklärte der Weltmeister von 2014, das Ende seiner Spielerkarriere beim deutschen Rekordmeister habe nicht seinen persönlichen Wünschen entsprochen. Heißt: Müller wäre gerne noch weiter für den FC Bayern aufgelaufen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen betonte in der Vereinsmitteilung dagegen, die Trennung sei "einvernehmlich" erfolgt.

FC Bayern: Thomas Müllers USA-Plan "hat einen Haken"

Offen ist nun, ob und beim welchem Verein Müller seine aktive Laufbahn fortsetzt. "Er hatte den Plan, bis zur WM 2026 zu spielen, und zwar beim FC Bayern. Dieser Plan wurde ihm genommen. Er hat es jetzt nicht in der Hand", betonte Falk.

Müller habe nun die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. "Die USA-Pläne sind vorhanden", so der Insider. "Das hat aber einen Haken: In den USA geht die Saison etwas länger, über die WM hinaus. Das heißt, er müsste bis Ende 2026 spielen."

Müller habe allerdings die Mitte des Jahres als sein bevorzugtes Karriereende im Kopf gehabt. "Damit muss er sich nun auseinandersetzen. Spielt er noch ein halbes Jahr länger, als er eigentlich geplant hatte?"