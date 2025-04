Matthäus warnt den FC Bayern: "Heikle Aufgabe"

IMAGO/Oliver Vogler

Lothar Matthäus äußerte sich zum anstehenden Bayern-Duell mit Inter Mailand

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gilt als großer Inter-Mailand-Experte, erlebte der mittlerweile 64-Jährige bei den Nerazzurri doch vier überaus erfolgreiche Spielzeiten zwischen 1988 und 1992. Vor dem Viertelfinal-Duell des FC Bayern in der Champions League mit dem italienischen Top-Team warnte Matthäus vor seinem Ex-Klub.

Für Lothar Matthäus steht fest, dass Inter Mailand in den letzten Jahren wieder zu einer herausragenden Mannschaft in Fußball-Europa gewachsen ist. "Die Mannschaft ist kompakt, robust, physisch stark, die Mischung aus Routiniers und Talenten stimmt", zählte der Weltmeister von 1990 in seiner "kicker"-Kolumne auf.

Er zollte dabei auch dem Cheftrainer der Mailänder großen Respekt: "Simone Inzaghi hält sich als Trainer seit bald vier Jahren, das ist in Italien eher unüblich und spricht für seine Arbeit."

Mit Blick auf die individuellen Qualitäten der beiden Teams sieht Matthäus zwar die Vorteile auf Seiten des FC Bayern. Die lange Ausfallliste der Münchner habe den Favoritenstatus aber zuletzt ins Wanken gebracht.

"Bayern hat enorme Personalprobleme in der Abwehr. [...] Dennoch haben sie genügend Spieler mit der individuellen Klasse, dieses Duell zu entscheiden: Harry Kane, Leroy Sané, Michael Olise, Joshua Kimmich. Bei Inter sehe ich diese Top-Qualität nicht, sie sind als Kollektiv über Jahre zusammengewachsen."

Inter stand vor zwei Jahren im Endspiel der Champions League

Für den heutigen TV-Experten steht schon vor dem Anpfiff des Hinspiels am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) in der Allianz Arena fest, dass die Partie ausgeglichen verlaufen wird: "Eine heikle Aufgabe für den FC Bayern. Die Entscheidung wird erst im Rückspiel im San Siro fallen."

Die letzten beiden Duelle mit Inter hatte der FC Bayern in der Gruppenphase 2022/2023 zwar mit jeweils 2:0 für sich entschieden. Dennoch waren die Mailänder danach bis ins Finale vorgedrungen und unterlagen damals denkbar knapp mit 0:1 gegen Manchester City.