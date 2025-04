Effe fordert "große Bühne" für Müller gegen Inter

IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Stefan Effenberg will Thomas Müller gegen Inter im Schweiße seines Angesichts sehen

Nach der Verletzung von Jamal Musiala könnte im Champions-League-Viertelfinale des FC Bayern gegen Inter Mailand noch einmal die Stunde der unter größtem medialen Getöse abtretenden Münchener Ikone Thomas Müller schlagen. Für Bayer-Legende Stefan Effenberg steht jedenfalls fest: Müller muss spielen.

Der frühere Kapitän des FC Bayern wünscht sich, dass Thomas Müller in den K.o.-Spielen in der Königsblauen gegen die Nerazzurri aus Mailand eine wichtige Rolle auf dem Rasen spielt, statt auf der Bank zu hocken und maximal als Joker zu kommen.

"Ich würde mir wünschen, dass er nochmal diese große Bühne bekommt", sagte Stefan Effenberg bei "Sport1" vor dem Hinspiel am Dienstag in München (21:00 Uhr/Prime Video und im Live-Ticker auf sport.de).

Müller habe sich in seiner langen Karriere "viele Träume erfüllt, ist Weltmeister geworden, hat die Champions League gewonnen. Aber dieses Finale Dahoam hat so eine große Bedeutung für Thomas Müller", spielte der 56-Jährige auf das Champions-League-Endspiel, das am 31. Mai in der Allianz Arena stattfindet, an.

Unter der Devise "Titel Dahoam" träumt der FC Bayern vom großen Coup, will den Chelsea-Horror aus dem Jahr 2012 vergessen machen.

FC Bayern: Müller laut Klose für Inter "prädestiniert"

Effenberg würde Müller gegen Inter bringen und "das gar nicht vom Herzen, sondern weil er so on fire ist. Und ich würde ihn da wirklich stellen".

Auch Miroslav Klose hält Müller für den richtigen Spieler, um die Musiala-Lücke zu füllen. "Jeder Trainer ist froh, wenn er Thomas Müller auf dem Platz hat. Er hat nicht die Qualität von Musiala, diese Dribblings. Aber er hat eine Schlauheit auf dem Platz, Räume zu erkennen. Er ist prädestiniert", sagte der Trainer des 1. FC Nürnberg."

Es sei schade, "schade, dass er im Sommer bei Bayern aufhört. Ich habe super gerne mit ihm zusammengespielt", so Klose, der "spannende und gute Spiele" zwischen Bayern und Inter erwartet.

Effenberg wertet die Chancen der Bayern auf einen Halbfinaleinzug gegen den Spitzenreiter der Serie A "50:50". Beim FC Bayern seien leider wichtige Spieler verletzt, sagte der Champions-League-Sieger von 2001 mit Blick auf das Münchner Lazarett, das sowohl mit Defensiv- als auch Offensivspielern gefüllt ist.

"Das tut natürlich ein bisschen weh, aber es nützt kein Lamentieren", stellte Bayerns Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge klar.