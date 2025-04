Weltrekord-Angebot für Barca-Star Lamine Yamal?

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Lamine Yamal wurde im vergangenen Sommer Europameister

Lamine Yamal gilt als eines der größten Fußball-Talente weltweit. Der Barca-Star wird von vielen Klubs umworben. Einer legt nun offenbar ein gigantisches Transferangebot für den 17-Jährigen vor.

Das Werben um Yamine Lamal vom FC Barcelona erreicht wohl neue Sphären. Manchester City ist einem Medienbericht zufolge bereit, für die Teenie-Sensation ganz tief in die Tasche zu greifen. Laut dem spanischen Portal "Fichajes.net" hat der Premier-League-Klub ein Angebot in Höhe von satten 275 Millionen Euro für Yamal abgegeben.

Käme der Transfer zustande, wäre es ein Wechselrekord. Teuerste Transfer der Geschichte ist bislang der Abgang von Neymar zu PSG: Der französische Klub blätterte 2017 222 Millionen Euro für den brasilianischen Nationalspieler, der damals auch für den FC Barcelona spielte.

Verlässt Lamine Yamal den FC Barcelona?

Allerdings gibt es derzeit keine validen Anzeichen dafür, dass Yamal die Katalanen in absehbarer Zeit verlassen könnte. Der Offensiv-Wirbelwind fühlt sich bei den Katalanen sehr wohl, die gleichzeitig mehr als zufrieden mit seiner Entwicklung sind.

Die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" hatte im Februar berichtet, dass mehrere Fußball-Giganten einen Transfer des Europameisters ernsthaft in Erwägung zögen. Zu diesen Vereinen gehört auch Real Madrid, das beim Yamal-Lager sogar schon vorstellig geworden sein soll.

Der Spieler selbst jedoch schloss einen Wechsel zu den Königlichen in einem Interview aus und sagte, nicht für die Madrilenen spielen zu wollen.

Laut "Mundo-Deportivo"-Angaben sind neben dem genannten ManCity auch Manchester United und der FC Liverpool in den Yamal-Poker eingestiegen.

Dem FC Barcelona sind in der Angelegenheit derzeit noch die Hände gebunden. Da Yamal noch nicht volljährig ist, dürfen sie ihm noch keinen Profivertrag anbieten. Dieser liegt aber angeblich schon unterschriftsreif in der Schublade und soll dem Spieler an seinem 18. Geburtstag am 13. Juli direkt präsentiert werden.