Scharfe Kritik nach Manchester-Derby

IMAGO/Conor Molloy

Nicht allen gefiel die Einstellung von United und City im Manchester-Derby in der Premier League

Das Manchester-Derby in der Premier League zwischen United und City endete am Wochenende mit 0:0. Nachher regte sich Kritik bei zwei Klub-Ikonen der Red Devils.

Nicht mal eine Minute lief das Derby zwischen Manchester United und City am 31. Spieltag der Premier League, da zückte der Schiedsrichter John Brooks das erste Mal die Gelbe Karte. City-Verteidiger Ruben Dias unterband einen Angriff des Lokalrivalen kurz vor dem Strafraum im Duell mit Gegenspieler Alejandro Garnacho relativ rüde.

Am Ende gab es fünf Gelbe Karten im torlosen Derby. Was durchaus nach einem harten Abnutzungskampf klingt, war zwei United-Legenden bei Weitem nicht genug.

Gary Neville und Roy Keane machten ihrem Frust über das Duell der Manchester-Klubs in Rahmen ihrer Tätigkeit als "Sky Sports"-Experten mächtig Luft - und das lag nicht am aus Sicht beider Teams enttäuschenden Endergebnis.

"Ich schaue mir die beiden Mannschaften an und denke, dass sie offensichtlich nur den Ballbesitz dominieren wollen. Es war ein Derby, und im Stadion ist keine Energie zu spüren", klagte Keane, der während seiner aktiven Karriere über zehn Jahre lang das Trikot der Red Devils trug. "Die Spieler müssen etwas leisten. Ich kann das nicht glauben – das ist ein Freundschaftsderby."

Premier League: Manchester-Derby "eine einzige Katastrophe"

Neville blies ins gleiche Horn: "Es ist das Manchester-Derby. Es war ein bisschen wie ein Freundschaftsspiel."

Auch der ehemalige Defensivakteur sieht das Problem in der taktischen Herangehensweise. "Es ist, als ob wir im Fußball an einem Punkt angelangt sind, an dem sich die Mannschaften zu Tode fürchten, den Ball abzugeben. Jeder ist so besessen von seinem System, dass in vielen Spielen überhaupt nichts mehr passiert. Das muss aufhören", wurde der 50-Jährige deutlich.

"Die ersten 45 Minuten waren eine einzige Katastrophe. Das ist von beiden Mannschaften nicht gut genug", so Neville weiter.

Er und Keane erinnerten sich an ihre eigene Profi-Zeit, in der es zwischen den beiden Vereinen noch deutlich ruppiger zuging. "Ich habe vor Jahren gegen City gespielt, als sie noch keine große Mannschaft waren, aber sie haben sich ins Zeug gelegt und ein Derby daraus gemacht. Heute hat es einfach nicht mehr diese Brisanz", fällte Keane ein vernichtendes Urteil.