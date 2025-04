Ein Omen? Dieser Referee leitet FC Bayern vs. Inter

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Sandro Schärer ist mit der Leitung des Duells zwischen dem FC Bayern und Inter beauftragt worden

Am Dienstagabend steht das mit Spannung erwartete Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand auf dem Programm (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker bei sport.de). Mittlerweile wurde festgelegt, wer das Kräftemessen zwischen den beiden Meistern aus Deutschland und Italien pfeifen wird.

Der Schweizer Sandro Schärer ist von der UEFA mit der Leitung des Duells zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand beauftragt worden. Der 36-Jährige aus Buttikon im Kanton Schwyz ist bereits seit 2015 FIFA-Schiedsrichter.

Vor seiner Karriere als professioneller Referee arbeitete Schärer nach einem Studium für Sport und Geographie als Aushilfslehrer und Skilehrer.

Früher spielte Schärer selbst Fußball, galt dabei als "Rebell" auf dem Platz, wie der "Tagesanzeiger" über ihn schrieb: Er habe sich regelmäßig echauffiert, oft reklamiert "und glaubte, den Spielleiter belehren zu müssen".

Schärer selbst sagte über sich: "Ich war ein Schwieriger, ganz schlimm." Dabei habe er aber immer das Gefühl gehabt, "ich könne und müsse dem Schiri helfen". Sein Vater überzeugte Schärer schließlich, Unparteiischer zu werden.

BVB-Erfolg gegen Lille von Schärer geleitet

Mit dem FC Bayern hatte Schärer in der Vergangenheit noch keine Berührungspunkte, ein gutes oder schlechtes Omen für das Hinspiel gegen Inter lässt sich aus der Ansetzung also nicht ableiten.

In der Champions League pfiff der Eidgenosse bislang vier Spiele, allesamt in dieser Saison - und drei mit deutscher Beteiligung: In der Ligaphase die Begegnungen zwischen Bayer Leverkusen und der AC Mailand (1:0) sowie RB Leipzig gegen FC Liverpool (0:1), im Achtelfinale dann das 2:1 von Borussia Dortmund beim OSC Lille.

Außerdem leitete Schärer das UEFA-Supercup-Finale zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo sowie zwei Spiele bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

Welchem Referee das Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Inter in San Siro am 16. April anvertraut wird, verkündet die UEFA voraussichtlich zu Beginn der kommenden Woche.