Bayern-Stars singen Loblied auf Leroy Sané

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Leroy Sané (M.) zeigte zuletzt starke Leistungen im Bayern-Trikot

Nachdem er über weite Strecken der laufenden Saison ziemlich untergetaucht war, ruft Leroy Sané im Trikot des FC Bayern derzeit wieder sein Top-Niveau ab. Der Offensivmann überzeugt mit Assists und eigenen Toren, macht sich so für die Münchner unentbehrlich. Großes Lob gibt es dafür auch von den Superstars Harry Kane und Joshua Kimmich.

Leroy Sané steht derzeit bei neun Saisontoren in der Bundesliga für den FC Bayern. Das ist schon jetzt der beste Wert in der gesamten Laufbahn des 29-Jährigen im deutschen Fußball-Oberhaus.

Auch als Assistgeber trat der Linksfuß zuletzt in Erscheinung, bereitete unter anderem am vergangenen Freitag beim 3:1-Erfolg in Augsburg den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Jamal Musiala vor.

Insgesamt steht Sané derzeit bei 14 Scorerpunkten in laufenden Bundesliga-Saison, was seinen aktuell großen Stellenwert beim FC Bayern ebenfalls unterstreicht.

"Leroy ist immer gefährlich, aber in den letzten zwei, drei Wochen war er wirklich konstant dabei. [...] Er ist in guter Form, man kann sein Selbstvertrauen sehen, er will mehr. Und das ist es, was wir von ihm brauchen", freute sich Bayerns Starstürmer und Top-Torjäger Harry Kane über die starke Phase seines Teamkollegen, der noch immer keinen neuen Vertrag über den Sommer hinaus beim FC Bayern unterzeichnet hat.

FC Bayern: Kimmich lobt individuelle Qualität von Sané

Auch Führungsspieler und Leistungsträger Joshua Kimmich stimmte im "kicker" in das Loblied auf Leroy Sané ein, freute sich für seinen Nationalmannschaftskollegen: "Ich habe in den letzten Wochen das Gefühl, dass er sich extrem darauf konzentriert, verlässlich zu sein. Er konzentriert sich auf seine Aufgaben auf dem Platz. Er weiß, was wir Mitspieler von ihm fordern, was der Trainer von ihm fordert."

Sané habe individuelle Fähigkeiten, "die er immer einbringen kann, um uns zu helfen", fügte Kimmich hinzu.

Ob die jüngsten Performances für Sanés insgesamt sechstes Jahr beim FC Bayern reichen werden, soll sich derweil in den nächsten Wochen zeitnah entscheiden.