Die PK des FC Bayern mit Kompany und Laimer im Stream

IMAGO/Henning Rohlfs

Vincent Kompany kämpft mit dem FC Bayern um den Einzug ins Halbfinale der Champions League

Nach zahlreichen Personalrückschlägen kämpft der FC Bayern weiter um den Traum vom Champions-League-Finale im eigenen Stadion. Dort steigt am Dienstagabend das Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand. FCB-Trainer Vincent Kompany und Konrad Laimer stellen sich auf der Pressekonferenz am Montagnachmittag um 16 Uhr den Fragen der Journalisten.

sport.de überträgt die FC-Bayern-PK an dieser Stelle ab 16:00 Uhr im Live-Stream. Das Video öffnet sich dann automatisch oben im Artikelbild!

Der FC Bayern ist in der Bundesliga weiter auf Meister-Kurs und hält den Abstand zu Verfolger Bayer Leverkusen. In der Champions League hat man die Konkurrenz vom Rhein bereits eindrucksvoll ausgeschaltet.

Im Viertelfinale warten nun der italienische Meister und Tabellenführer Inter Mailand. Dort treffen die DFB-Spieler des FCB auf ihren Nationalmannschaftskollegen Yann Bisseck, der bereits Kampfansagen in Richtung München schickte.

Trainer Vincent Kompany muss aber vor allem Personalfragen beantworten: In der Abwehr fehlen ihm zahlreiche Spieler, in der Offensive fällt mit Jamal Musiala der Kreativmotor aus. Die Bayern müssen auf dem Weg zum Finale in München also alles abrufen.