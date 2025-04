Kompany hat "keinen Bock auf Gejammer"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Vincent Kompany will mit dem FC Bayern gegen Inter Mailand bestehen

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat seine Mannschaft angesichts der Verletzungsmisere beim Rekordmeister in die Pflicht genommen. "Ich habe keinen Bock auf Gejammer", sagte Kompany vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video): "Ich will die Ziele nicht ändern, weil wir Verletzte haben."

Gegen den italienischen Meister müssen die Münchner auf sieben Profis der ersten Mannschaft verzichten, doch Kompany hat weiterhin volles Vertrauen in seine Spieler. Man müsse "einfach davon ausgehen, dass die Jungs, die morgen spielen, die Leistung bringen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Jungs, die morgen dabei sind, daran beteiligt waren, uns in die derzeitige Position zu bringen." Konrad Laimer betonte, die Mannschaft müsse nun "noch enger zusammenrücken".

Ob Jamal Musiala, der mit einem Muskelbündelriss wohl sechs bis acht Wochen ausfällt, von Thomas Müller ersetzt wird, ließ Kompany derweil offen. "Wir haben in dieser Saison schon ohne Jamal gespielt", merkte der Belgier an und ergänzte: "Sie können zurückschauen und da können sie alle Lösungen finden, die wir zur Verfügung haben."

Generell messe er dem Trubel um Müllers erzwungenen Abschied von den Münchnern keine allzu große Bedeutung bei. "Die Vorbereitung auf Inter war die Priorität in den letzten Tagen", sagte Kompany: "Natürlich ist es in so einer Situation ganz normal, dass das alles so groß gemacht wird. Meine Rolle ist es, zu sehen, dass die Spieler vorbereitet sind auf das nächste Spiel."